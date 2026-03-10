韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警「人車直送」旅社

▲韓籍單車客夜騎山路體力透支。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名韓國籍女子近日隻身來台旅遊，規劃以騎乘腳踏車方式環島，親身體驗台灣之美。當她行經台9戊線山區路段時，因天色已暗，沿線無住家及路燈照明，視線昏暗且環境陌生，加上長途騎乘體力消耗甚鉅，身心俱疲，一時不知所措，只好向路過民眾尋求協助。熱心民眾見狀隨即撥打110報案，請警方前來協助。

達仁派出所接獲通報後，立即派遣警員史越鴻與石凱升趕赴現場了解情況。兩名員警抵達時發現該名韓籍女子神情疲憊，經關心詢問後得知，她已連續騎乘多時，體力透支，無法再繼續前行。員警先安撫其情緒，並將人車一併帶返派出所休息，提供熱食與飲料補充體力，讓她在安全、明亮的環境中稍作歇息。

經短暫休息後，女子體力逐漸恢復，並表示已事先預訂旅社準備過夜。然而該旅社距離派出所仍有一段路程，員警考量其體力尚未完全恢復，若再自行騎乘恐有安全疑慮，便主動詢問是否需要協助接送。在徵得女子同意後，警方以巡邏車協助將她與腳踏車安全送達住宿地點，確保順利入住並安心休息。女子對員警細心周到的協助深表感激，頻頻表達謝意。

大武警分局表示，轄區內包含多處山區與偏遠路段，常有國內外旅客騎車或自駕前來造訪。警方除持續加強巡邏與交通安全維護外，也隨時留意旅客需求並提供必要協助。未來仍將秉持「視民如親」的服務精神，在維護治安與交通安全之餘，主動關懷民眾與旅客，傳遞社會正向能量，展現警察專業、溫暖與責任並重的形象。