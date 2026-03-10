　
社會 社會焦點 保障人權

桃市7區新增13里「10萬人要換身分證」　戶所駐點+線上申請雙軌

▲桃園市政府民政局指出，因應桃園、中壢等7區里別調整，共新增13里，預計約有10萬市民需換發身分證。（圖／民政局提供）

▲桃園、中壢等7區里別調整，共新增13里，預計約有10萬市民需換發身分證。（圖／民政局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市人口持續成長，為提升基層服務量能，桃園市自今年3月1日起完成里別調整，本次共新增13里並辦理轄里界調整，範圍涉及桃園區、中壢區、八德區、龜山區、大園區、大溪區及觀音區等7區，預計有10萬市民需換發身分證。民政局指出，為方便市民辦理，戶所安排駐點服務，至指定地點受理申請並核發新證件，並推動「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，讓市民減少來回奔波時間。

▲桃園市政府民政局指出，因應里別調整，市民需換發身分證可至桃市任一戶政事務所申請。（圖／民政局提供）

▲市民需換發身分證可至桃市任一戶政事務所申請。

市府民政局長劉思遠表示，透過里別調整，可讓基層服務更細緻到位，確保市民在日常生活中享有更便利、即時公共服務。市民若因此需換發身分證，可至桃園市任一戶政事務所免費換發身分證及戶口名簿。如需改註其他資料，也可免費申請門牌證明，且不限次數與份數，以保障市民權益。

民政局指出，為讓市民換證流程更順暢，戶政事務所將提前寄發通知，並提供多元辦理方式。民眾可依通知時間至里內指定地點辦理，戶政人員現場收件，待新證製作完成後，再於指定時間、地點發放。亦可透過通知單上的「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，24小時線上申請，再依指定時間、地點領取新證（簿），免排隊、免出門，在家就能完成申請。若民眾無法依指定時間辦理，仍然可以自行前往桃市任一戶政事務所申請，透過里內駐點與數位申請雙軌並行，讓換證流程更為省時便利。

▲桃園市政府民政局指出，因應里別調整，市民需換發身分證，以確保投票便利，避免地址異動而走錯投開票所。（圖／民政局提供）

▲民政局指出，因應里別調整，市民需換發身分證以確保投票便利，避免地址異動而走錯投開票所。

民政局戶政科強調，換證作業將依通知時程分批辦理，在未換發前，原有身分證仍屬有效。由於今年年11月將舉辦地方公職人員選舉，若未完成換證，可能因地址異動而走錯投開票所，建議市民依通知儘早完成換證，以確保投票便利。

桃市7區新增13里「10萬人要換身分證」　戶所駐點+線上申請雙軌

殯葬業拍桌嗆公務員　大園區公所回應了

殯葬業拍桌嗆公務員　大園區公所回應了

桃園市大園生命紀念園區昨（1）日下午發生殯葬業者陪同家屬至園區申請神主牌位時，疑似情緒失控當眾拍桌咆哮、飆罵承辦公職人員情事。大園區公所今（2）日指出，第一線同仁依法行政，面對言語暴力與不理性行為，陳姓臨時員工事後已向大園分局報案，大園警方已依規定受理，通知許男到案說明，將依恐嚇、公然侮辱等罪嫌移送桃檢偵辦。

