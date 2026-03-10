在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰於休假日自費包機赴日本東京巨蛋觀賽，在野仍質疑是否為公器私用、花費公帑，應公開相關單據。對此，民進黨團副幹事長、立委陳培瑜今（10日）向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。請立法院、國民黨向全國大眾說明，這些行程是不是公費？「你們跟中共高官到底談了什麼？」

▲陳培瑜向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜﻿）

「藍委赴中聽旨的費用，由人民納稅錢買單？」民進黨團副幹事長陳培瑜今（10日）表示，已經向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。

陳培瑜一一列舉，2024年4月26日立法院會期中，傅崐萁率領藍委共17位前往北京，拜會中共政協主席王滬寧，返台就強推國會濫權法案；2024年8月陳玉珍前往北京，拜會中共國台辦主任宋濤；2024年12月傅崐萁缺席黨團協商，前往香港。返台馬上硬闖《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》等三大惡法。

陳培瑜接續指出，2025年1月陳玉珍剛刪完文化部預算，就前往廈門參與中共春節活動，與中共國台辦主任宋濤同框；2025年2月，傅崐萁缺席總預算黨團協商，前往香港，宣稱代表台灣中央政府；2025年12月審查國防預算、國安法案期間，翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等人前往廈門，與國台辦官員見面。

陳培瑜說，請立法院、國民黨向全國大眾說明，這些行程是不是公費？「你們跟中共高官到底談了什麼？」