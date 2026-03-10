伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續升級，伊朗於10日向多個波斯灣國家發動新一波攻擊，導致國際油價劇烈震盪。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對此強硬表示，伊朗已做好充分準備，飛彈攻擊將持續「直到達成目標為止」，並斷言目前已無與美國談判的空間。

伊朗多線開火 波斯灣多國警報大作

根據《美聯社》報導，伊朗10日針對波斯灣阿拉伯國家發動新攻擊，阿拉伯聯合大公國的杜拜以及巴林清晨皆響起飛彈襲擊警報。沙烏地阿拉伯證實，已在石油資源豐富的東部地區擊落2架無人機。

科威特國民兵也宣布擊落6架無人機；此外，在伊拉克北部，有5名親伊朗武裝分子於空襲中喪生。

除了直接軍事打擊，伊朗更瞄準能源基礎設施，並嚴密封鎖全球20%石油運輸必經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

受此影響，國際基準布蘭特原油（Brent crude）9日曾一度暴漲至每桶近120美元，10日雖回落至90美元左右，但仍較2月28日戰爭爆發時高出約24%。

外長放話「無限期開火」 拒絕與美談判

伊朗外長阿拉奇接受美國PBS採訪時直言，「開火仍在持續，我們已做好萬全準備，只要有需要，無論耗時多久，都會繼續用飛彈發動攻擊。」

針對美國總統川普（Donald Trump）宣稱戰爭將「很快」結束，阿拉奇反駁指出，與美國的談判已不在議程中，「我們與美國人談判的經驗非常慘痛。」他強調，無論是去年6月或當前的軍事衝突，都是發生在兩國談判失敗之後。

阿拉奇更稱，美國與以色列在戰爭初期試圖顛覆政權的計畫已經失敗，目前正處於「漫無目標」的狀態。