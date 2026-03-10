　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

▲▼伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續升級，伊朗於10日向多個波斯灣國家發動新一波攻擊，導致國際油價劇烈震盪。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對此強硬表示，伊朗已做好充分準備，飛彈攻擊將持續「直到達成目標為止」，並斷言目前已無與美國談判的空間。

伊朗多線開火　波斯灣多國警報大作

根據《美聯社》報導，伊朗10日針對波斯灣阿拉伯國家發動新攻擊，阿拉伯聯合大公國的杜拜以及巴林清晨皆響起飛彈襲擊警報。沙烏地阿拉伯證實，已在石油資源豐富的東部地區擊落2架無人機。

科威特國民兵也宣布擊落6架無人機；此外，在伊拉克北部，有5名親伊朗武裝分子於空襲中喪生。

除了直接軍事打擊，伊朗更瞄準能源基礎設施，並嚴密封鎖全球20%石油運輸必經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

受此影響，國際基準布蘭特原油（Brent crude）9日曾一度暴漲至每桶近120美元，10日雖回落至90美元左右，但仍較2月28日戰爭爆發時高出約24%。

外長放話「無限期開火」　拒絕與美談判

伊朗外長阿拉奇接受美國PBS採訪時直言，「開火仍在持續，我們已做好萬全準備，只要有需要，無論耗時多久，都會繼續用飛彈發動攻擊。」

針對美國總統川普（Donald Trump）宣稱戰爭將「很快」結束，阿拉奇反駁指出，與美國的談判已不在議程中，「我們與美國人談判的經驗非常慘痛。」他強調，無論是去年6月或當前的軍事衝突，都是發生在兩國談判失敗之後。

阿拉奇更稱，美國與以色列在戰爭初期試圖顛覆政權的計畫已經失敗，目前正處於「漫無目標」的狀態。

03/08 全台詐欺最新數據

ET快訊
伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

快訊／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛！　美FAA證實

《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

伊朗再襲波灣多國　外長放話「無限期開火」

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

18歲女遊客飯店遭8男性侵　還拍片炫耀

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

相關新聞

華郵社論：伊朗戰爭　中俄成2大贏家

《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）撰文表示，伊朗衝突催生了兩個贏家，但美國不在其中，而是俄羅斯與中國。他認為，美國再度深陷中東戰爭泥淖，不僅消耗大量能源與軍事資源，更讓戰略對手坐收漁翁之利。

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

陸稱助70台灣人離中東　陸委會：認知作戰

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

