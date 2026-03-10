　
高鐵「樂齡隱藏福利」AI影片是假的　官方打臉：惡意煽動旅客

▲▼AI影片「樂齡指南」流傳高鐵提供敬老旅客「電動車月台接送服務」等假消息。（圖／翻攝Youtube）

▲AI影片「樂齡指南」流傳高鐵提供敬老旅客「電動車月台接送服務」等假消息。（圖／翻攝YouTube）

記者李姿慧／台北報導

近期網路流傳AI影片「樂齡指南」，宣稱台灣高鐵提供敬老旅客「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」，高鐵公司今(10日)發聲明澄清，影片內容均為虛假不實，更惡意煽動敬老旅客對立情緒，試圖造成秩序混亂，呼籲民眾勿上當受騙。

近來網路流傳「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」影片，聲稱在高鐵大廳服務台說出「通關暗號：我是樂齡旅客」，就會有專門的志工開著類似高爾夫球車的接駁車直送至閘門或車廂門口。

影片更指出，2026年高鐵APP會員資料可知敬老身分，系統後台會自動開啟優先保障席的搶票路徑，即便座位售完，系統鎖住5%樂齡保底席次；商務艙也有隱藏升等服務，只要商務艙有空位，樂齡族只需補上極小差價就升等寬敞的商務艙。不過，相關影片內容出現不少中國大陸的用語。

高鐵公司今日發聲明澄清，近期網路流傳「樂齡指南」AI影片，不僅內容全屬虛假不實，更惡意煽動敬老旅客對立情緒，試圖製造公共運輸秩序混亂，台灣高鐵公司除予以強烈譴責外，更嚴正澄清。

高鐵表示，影片捏造台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等服務優惠，純屬惡意造謠，為不實訊息，提醒民眾切勿上當。

高鐵更指出，影片用語不斷煽動敬老旅客「勇敢爭取」，謊稱「不開口服務人員絕對不會告訴你」，更誤導「不要讓福利白白沒有了」，試圖造成營運服務混亂惡意明顯，敬請民眾切勿繼續散播，避免成為有心人士利用之工具。

高鐵提醒，高鐵提供之各項最新服務及優惠措施，均同步公布於企業網站，方便旅客隨時查閱，若有疑問亦可洽詢高鐵服務人員，取得正確資訊。

03/08 全台詐欺最新數據

