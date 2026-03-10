　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沈有忠：中共經濟下行軍費卻增長　　預示將加大軍事脅迫

▲▼陸委會副主委沈有忠出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委沈有忠10日出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，他指出，中共下調今年經濟成長目標，但同時維持軍費增長，預示未來將持續加大針對「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫。

沈有忠在會上提到，觀察今年中共「政府工作報告」，將年度經濟成長率（GDP）目標下調至4.5%至5%區間，加上許多經濟訊號例如內捲式競爭、失業率與地方財政赤字嚴重等，皆顯示其內部經濟面臨重大挑戰，發展動能存疑。

沈有忠指出，然而，中共的軍事預算支出高達一兆九千多億人民幣，維持7%的高速增長，已經超過台灣的11倍，顯示北京當局儘管面對經濟發展的挑戰，仍優先將資源投入軍事擴張，對台灣與周邊國家持續形成威脅。

沈有忠警示，此舉預示中共未來將持續加大對印太地區，特別是針對「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫，試圖透過軍事施壓改變台海與區域現狀。

▼「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會,沈有忠,洪耀南,張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠認為，面對共軍不斷擴張的挑戰，印太區域民主國家已經形成一致的防衛共識。美國及其印太盟友正積極調整戰略布局，各國均顯著增加國防預算。日本、韓國、菲律賓、澳洲等印太的島鏈國家，都意識到面對威權國家，單邊的讓步或是妥協無法換取持續的穩定，唯有建構足夠的威懾力量，並透過多邊防衛協作機制，才能有效對抗威權擴張，也才能持續維持和平與發展。

沈有忠強調，這種「以實力維持和平」的趨勢，是針對中共企圖單邊破壞現狀、挑戰安全紅線的直接回應。

沈有忠呼籲，在經濟部分，台商應審慎評估當前中國大陸的經濟環境，赴陸投資將面臨經濟與政治的雙重風險；在國防部分，國人應團結、堅定支持國家的國防預算，強化自我防衛能力；在外交部分，國人應支持我外交政策，持續深化與美、日等理念相近國家的實質合作，而不是用「不選邊」來降低國際社會對我支持力道，台灣永遠站在自由民主的這一邊。

在兩岸交流的部分，沈有忠呼籲，任何團體、個人或政黨，從事兩岸交流時應看清中共加大對我統戰分化的意圖，中方堅持的「九二共識」，是消滅中華民國的主張，任何政黨或個人都不應該配合中共演出。

最後，沈有忠還強調，政府從未放棄基於對等尊嚴來與中共對話，但不是以降低防衛能力、甚至以讓步妥協的姿態把國家主權交給他人決定，「唯有展現自我防衛的決心，加強國防以及與民主友盟的合作，台灣才能在國際變局中立足，確保世世代代的台灣人能夠續享有民主自由的生活方式。」

▲▼「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會,沈有忠,洪耀南,張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

兩會中共沈有忠

