大武警分局3資深員警榮退　36年警察生涯畫下圓滿句點

記者楊晨東／台東報導

在警界服務逾36年的大武警分局隊長陳星村、巡佐古文慶及警員黃健文，長年投入地方治安維護、交通安全與為民服務工作，始終堅守崗位、任勞任怨，與地方民眾建立深厚情誼。近日三人因個人生涯規劃申請自願退休，為數十年的警察生涯畫下圓滿句點，也正式展開人生新階段。

三位同仁在警職期間，無論是在第一線治安維護、交通疏導，或是各項為民服務工作上，皆秉持認真負責的態度，長年累積豐富的實務經驗，不僅深受同仁敬重，也獲得地方民眾高度肯定。多年來在工作崗位上盡心盡力，對維護地方治安與交通安全均有重要貢獻，充分展現警察守護民眾安全的使命與精神。

為感謝三位同仁長年來的辛勞與奉獻，大武警分局特別準備紀念品，由分局長趙連順親自致贈，並表達誠摯感謝與祝福。趙連順表示，三位同仁將人生中最精華的歲月奉獻給警察工作，全心投入治安維護、交通守護與為民服務，為守護民眾生命、身體與財產安全付出許多心力，留下許多令人敬佩的事蹟，對地方治安穩定貢獻良多。

趙連順也代表分局全體同仁向三位榮退同仁致上最高敬意，並祝福他們未來退休生活身體健康、家庭幸福、生活充實愉快，開啟人生另一段精彩旅程。同時也歡迎三位前輩有空常回分局走走，與昔日同仁泡茶聊天、分享人生經驗，讓這份深厚情誼持續延續。

