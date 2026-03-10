伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

▲根據畫面，以色列F-35擊落伊朗Yak-130。（圖／翻攝X@IDF）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》指出，伊朗派遣老舊的空軍機隊投入戰鬥，許多戰機宛如「博物館藏品」，靠著拼湊零件與飛行員膽識繼續飛行，但在現代戰機面前幾乎沒有勝算，經常在訓練或投入戰鬥前墜落，甚至還停在跑道上就被美以聯軍摧毀。

科技輾壓 伊朗飛機被毀

根據以色列國防軍（IDF）5日釋出畫面，以色列F-35輕鬆擊落伊朗Yak-130，飛行員冷靜回報，「完成，目標墜落」，敵方戰機隨即化為火球墜地。Yak-130機齡已約30年，是開發於1990年代的次音速飛機，主要用途為教練機，速度只有F-35的一半。

????WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk — Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026

此外，以色列也在伊朗西北部的大不里士機場（Tabriz airport）摧毀準備起飛的F-4幽靈式戰機和F-5輕型戰鬥機。此二機型均為越戰時期產物，F-4早在1960年代初服役，至今停產近半世紀，F-5的服役時間也很相近。

卡達空軍則擊落2架靠近波斯灣的伊朗Su-24戰機，這款俄製轟炸機1970年代初開始服役，比美國副總統范斯（JD Vance）的年紀還要大。

制裁泥沼 伊朗難購新機

根據航空業資訊網站Flightglobal，截至2025年，伊朗擁有218架作戰飛機，相較以色列的278架處於數量劣勢。更糟糕的是，伊朗空軍機型老舊，成為關鍵戰略弱點，迫使該國依賴彈道飛彈計畫，而彈道飛彈計畫如今也成為美以打擊的關鍵目標。

伊朗戰機大多數購自1979年伊斯蘭革命前的巴勒維王朝時期，接下來長達數十年的制裁，讓德黑蘭無法購買新機或零件，只能仰賴中間商高價採購二手零件勉強維持運作。一名曾於2020年飛越伊朗的前俄軍官伊里索夫（Gleb Irisov）回憶，他看見伊朗兩架F-4接近時驚呼，「看到這麼古董的機型讓我很震驚，就像來自過去的幽靈一樣。」

▼美國中央司令部也釋出摧毀地面上伊朗戰機的畫面。

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

相較之下，以色列和美國使用的F-35等現代戰機大約10年前投入使用，具備匿蹤設計，能躲避地對空飛彈偵測，在沒人發現的情況下進入伊朗領空，時速高達1220英里（約時速1963公里），作戰半徑近1400英里（約2253公里），可攜帶4000磅（約1814公斤）導引炸彈。

專家怎麼說

日內瓦高等學院（Geneva Graduate Institute）研究員薩貝特（Farzan Sabet）指出，伊朗一直嘗試透過逆向工程、升級、研發國產戰鬥機尋求突破，卻缺乏資金與技術達成目標。這些限制促使伊朗轉向其他武器，試圖實現相同能力，例如飛彈與無人機。

不過，田納西大學查塔努加分校（University of Tennessee at Chattanooga）伊朗專家戈爾卡爾（Saeid Golkar）指出，德黑蘭「政權的天真之處在於，以為飛彈計畫能夠彌補空軍能力的不足。」

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟 17秒畫面曝光