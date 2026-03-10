逢甲碩士生遭樹壓死校方獲不起訴　母痛哭：是對我們的二次傷害

記者白珈陽／台中報導

逢甲大學去年6月發生校內榕樹倒塌，重壓一名吳姓材料系碩士生，造成吳生傷重不治。吳母對逢甲大學校長王葳等5人提告過失致死罪嫌，台中地檢署近日偵結，將王等5人處分不起訴，吳母難以接受，迅速提出再議，並於今天（10日）下午在媒體鏡頭前聲淚俱下，悲痛表示「檢方處分是對我們的2次傷害」。

▲吳母說，這份不起訴處分是對吳家的2次傷害。（圖／記者白珈陽攝）



吳母表示，吳家在過年前3天（2月11）收到檢方的不起訴書，與律師檢視相關內容後，質疑作為證人的逢甲唐姓副校長涉嫌作出偽證，且檢察官調查不明確，所以在過年前1天（2月13日）就委請律師提出再議

吳母說，對於不起訴處分感到很氣憤，覺得檢方、校方已經拖了8個月，最後卻是這樣的情況，更選在過年前3天讓吳家得知這種結果，認為檢察官不用心，「我無法評斷司法，但這件事對我們來講，對司法非常失望。」

吳母指出，逢甲大學早就知道該棵倒塌的榕樹已經生病，卻沒有積極處理，「這不就像是我知道我開的車故障，卻還是執意上路，那這樣我撞死人了，難道不用負責嗎？」仍認為校方涉犯過失致死罪。

談起不幸離世的兒子，吳母落下淚來，難過地說，「我孩子是逢甲大學的研究生，在學校裡面被樹壓死了，我們這些父母怎麼辦？每天都哭死了」、「小孩子非常乖，早上去上課，晚上就會來幫忙顧店」，字字句句充滿不捨，她強調，這件事不會就此放過，一定會為孩子來爭取公道。

▲談起不幸離世的兒子，吳母落下淚來。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生在去年6月13日傍晚5時許，吳姓碩士生（23歲）在逢甲大學校園內的「榕榕健康步道」行走，突然1棵榕樹轟然倒塌，造成4名學生受傷，其中吳生傷勢嚴重，送醫搶救不治。

吳母事後對逢甲大學校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長以及修剪樹木呂姓廠商提出過失致死告訴；檢方訊時，黃等人否認犯行，表示不知榕樹有異狀、染病等語，檢方認王等5人不具備植物病蟲害專業背景，難認定有應注意而未注意情形，予以不起訴處分。