政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／盧秀燕明訪美僑委會傳「關切」訊息　要求僑民不要出席

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕明訪美。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程。從台中市政府公布的行程來顯示，盧秀燕此行將進行姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及與僑界互動等。不過，國民黨立委牛煦庭今（10日）透露，他接獲僑界陳情，指僑委會私下向僑民表示，希望不要出席盧秀燕與僑界的餐敘。牛煦庭批評，中華民國外交困境嚴峻，許多突破都仰賴民間僑團協助，如果僑委會還要大搞黨派之分，只會讓僑民對政府更加灰心。

盧秀燕預計於台灣時間3月11日深夜自桃園機場出發，首站前往美國大波士頓地區。11日至13日期間，將拜會姐妹市曼徹斯特市市政府，並參訪麻省理工學院；同時也將拜會駐紐約台北經濟文化辦事處相關單位，並與大波士頓地區地方政府及僑界人士交流。

14日至16日行程將轉往大紐約地區。期間拜會紐約中華公所，也將前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並與大紐約地區僑界互動。此外，也將參訪交通建設相關博物館、新澤西州人工智慧創新機構NJ AI Hub 與HELIX創新園區。

17日至18日，盧秀燕將前往大華府地區，拜會馬里蘭州州政府，並出席北美台商會聯合總會「三合一綠色通道」合作備忘錄簽署儀式。此外，也將與大華府地區僑界座談，並拜會美國聯邦眾議院議員。

最後一站、19日前往大西雅圖地區，拜會西雅圖市市政府，並與姐妹市塔可瑪市市政府交流。結束行程後，盧秀燕將於西雅圖塔可瑪機場搭機返台，預計3月21日返抵台灣。

不過，牛煦庭表示，他接獲僑界陳情指出，盧秀燕此行與僑界交流的消息被僑委會得知後，有僑民接到僑委會「關切」訊息，希望不要出席華府僑宴，此舉讓部分僑民相當不滿。據了解，有僑民為表達不滿，反而邀集更多僑界人士出席，原本預計20多桌的餐敘，直接增加至30桌。

牛煦庭指出，僑委會理應是團結中華民國海外力量的重要行政機關。過去不同黨派政治人物訪美，僑界通常都會熱情接待，但此次陳情顯示，僑委會對不同政治立場可能存在差別對待，許多僑民對僑委會行政不中立的作法感到不滿與憤怒。

牛煦庭強調，中華民國外交處境嚴峻，外交部資源有限，許多突破都仰賴民間僑團協助。如果此時僑委會仍大搞黨派之分，只會讓僑民對政府更加灰心。既然是中華民國的行政機關，就應秉持行政中立、以國家利益為優先。

03/08 全台詐欺最新數據

盧秀燕華府僑宴僑委會

