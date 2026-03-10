國內線機票調漲「啟動檢討」　民航局：還未有時間表

▲國內線機票價格26年未檢討，業者盼今年調漲。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空及立榮航空均提出票價機制調整申請。交通部民航局今表示，目前還在局內檢討評估階段，還沒有一定的調整時間表。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

民航局長何淑萍表示，華信航空及立榮航空過去2、3年都曾反映成本增加，但考量離島民航需求、多元面向及配套措施，將持續評估及收集資料，待檢討完成本再來討論是否調整，目前還沒有一定時間表。

何淑萍指出，國內票價計算涵蓋14項成本，其中包括油料成本、疫情機組員成本增加等，會先收集業者成本及營收進行檢討，評估後若確定要進行票價調整，還要召開票價審議委員會說明配套措施，目前都還在民航局內部檢討評估階段。

華信航空日前表示，票價調整案去年11月底已經送到民航局，初估成本增加20%，希望至少調漲10%，且於今年上路，另希望一般民眾改採浮動票價，離島居民維持優惠票價。