生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國內線機票調漲「啟動檢討」　民航局：還未有時間表

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線機票價格26年未檢討，業者盼今年調漲。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空及立榮航空均提出票價機制調整申請。交通部民航局今表示，目前還在局內檢討評估階段，還沒有一定的調整時間表。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

民航局長何淑萍表示，華信航空及立榮航空過去2、3年都曾反映成本增加，但考量離島民航需求、多元面向及配套措施，將持續評估及收集資料，待檢討完成本再來討論是否調整，目前還沒有一定時間表。

何淑萍指出，國內票價計算涵蓋14項成本，其中包括油料成本、疫情機組員成本增加等，會先收集業者成本及營收進行檢討，評估後若確定要進行票價調整，還要召開票價審議委員會說明配套措施，目前都還在民航局內部檢討評估階段。

華信航空日前表示，票價調整案去年11月底已經送到民航局，初估成本增加20%，希望至少調漲10%，且於今年上路，另希望一般民眾改採浮動票價，離島居民維持優惠票價。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

觀音拿鐵粉不哭！網傳茶湯會爆關店潮　官方駁斥：會大力展店

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

好市多食物賣不完怎辦？處理剩食方式曝光　1時間去可免費狂吃

三月中旬「好運上門三大生肖」　順風順水、事業突破

中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣

誰最容易被求職詐騙？104揭最容易被騙3種人

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

【爸爸的心要碎了吧XD】原來牽的不是媽媽！女兒推開爸手奶音喊：你不要摸我啦

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

桃園機場去年接連發生白牌車攬客拒檢，導致旅客受傷事件。交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快6月完成修法，由高雄機場先試辦。

國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

華信航空國內機票即起限時85折　虎航4航線推15%折扣

華信航空國內機票即起限時85折　虎航4航線推15%折扣

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

國內線機票票價民航局

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

