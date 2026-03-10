明明沒幹嘛卻累癱　3大精神耗盡壞習慣很多人天天中

▲日常中的一些隱形壞習慣正不斷消耗大腦能量。（示意圖／取自免費圖庫）

你是否曾有過這種感覺？明明一整天坐在辦公桌前，沒搬重物也沒跑外送，下班時卻像能量耗盡，感到身心俱疲，只想癱在沙發上什麼都不想做，這種「心累比身累更可怕」的狀態，在心理學上被稱為「精神內耗」，國外心理專家近日指出，許多人疲憊的根源並非工作量，而是潛藏在日常生活中的「隱形壞習慣」造成，波士頓執業心理學家、線上治療平台Alma的臨床副總裁伊麗莎白·莫雷博士在接受《SELF》雜誌採訪時指出，這種疲勞往往源自於我們大腦內部不必要的消耗，因此有意識的覺察自己的習慣並加以調整，有助於讓心理更健康。

1.戒掉「關注過去」：過度關注過去容易與憂鬱情緒相關，而過度關注未來則容易引發焦慮，這些念頭就像大腦中的背景噪音，專門婚姻與家庭治療師麗貝卡·亨德里克斯發現，許多人習慣在腦中反覆播放「當初要是那樣說就好了」或「那天表現真糟」的過往記憶，這種對過去的過度反芻，會讓大腦陷入無止盡的運算循環，卻產生不了任何實質價值。

專家建議：練習「覺察」，當你發現思緒又飄回昨天的失誤時，溫柔地把注意力拉回呼吸，戒掉對過去的執著，就是停止內耗的第一步。

2.戒掉「因負面結果來要求自己」：你是否曾經「做完這份報告才可以吃飯」、「不做完這題就不能去廁所」，那就是已經養成壞習慣，沒有按照特定的方式完成某件事不代表犯錯，不需要把自己逼到牆角，偶爾用做到什麼事情可以獲得什麼獎勵的方式當成激勵，可能會強化只有克服重重困難才能獲得美好事物的習慣。

專家建議：讓任務變得更有趣，或至少不讓人覺得反感，例如可以一邊喝熱可可一邊處理信件，幫助我們更好地活在當下。

3.戒掉「發生了一件不好的事就浪費一整天」：生活中難免會遇到一點小挫折和煩惱，例如匆忙中把咖啡灑在衣服上，或是同事發來一封不友善的信，如果這些事情發生在早上，可能會覺得這是個不祥之兆，認定今天會很糟糕，這種想法其實容易落入「確認偏差」的心理陷阱，既然你認定今天很不幸運，就會想辦法證明自己有多痛苦，當你真正去找時，你總是能找到。

專家建議：採取中立的態度去看待，既承認事情的負面現實，也承認自己有能力調整，例如那件事確實很難處理，讓人精疲力盡，然後給自己十分鐘去做一些純粹快樂的事情，可以防止把負面情緒帶到一整天。

大腦需要真正的離線，下班就真的離開工作，莉塞特·桑切斯博士也強調，現代人習慣隨時隨地查看訊息、關注社交媒體，這種「隨時準備回應世界」的壞習慣，讓交感神經長期處於戰鬥狀態，無法進入修復模式，你要明白，滿足周遭所有人的需求並非你的責任，不妨抽出一些獨處的時間，反思一下在任何情況下你真正想要或不想要的是什麼，就可以採取措施擺脫舊模式。