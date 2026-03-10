《陽光女子合唱團》公益放映會　馮成：每個人都可以看到陽光

▲《陽光女子合唱團》公益電影放映活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》票房已經突破7億元，臺灣更生保護會與台灣大哥大董事長蔡明忠，共同舉辦《陽光女子合唱團》公益包場。在9日的南部場中，法務部常務次長馮成蒞臨觀影。他在映後表示，人都會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但只要加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可以看到陽光。

《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，電影內容關乎矯正制度及受刑人、攜子入監、犯罪與理解等議題有關，觀賞的同時也讓人去反思更生朋友在犯罪之後的復歸議題。因此蔡明忠此次公益包場，即有意義。

本次公益放映活動邀請更生朋友與其家人一同進入戲院，希望藉由共同的觀影體驗促進對話、增加理解，強化家庭間的互相支持。除了馮成以外，包含高雄地檢署檢察長黃元冠、更生保護會高雄分會主任委員陳義成，均到場共襄盛舉。

馮成在映後表示，在《陽光女子合唱團》電影的世界裡，我們看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，在很多的時候我們會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但是只要我們能夠加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，我們就可以看到陽光，我們就會有溫暖。

▲法務部常務次長馮成致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

黃元冠也說，每一位更生人離開監所之後，重新回到社會的道路都非常辛苦，也充滿挫折，他們有許多需要面對與修復的關係，包括與自己的和解、與家人的和解，以及與被害人的和解，這些過程都不是容易的事情，而每一個人背後都有一段動人的故事。期待這部電影有越多人關注，越有多人一起理解，讓社會少一點標籤，多一點祥和與安全。

陳義成最後指出，更生保護會長期投入很多資源，協助監所裡的教化、作業等復歸社會處遇措施，過去參加女子監獄的懇親會時，也能看見親人間的互動令人動容，更生保護會會持續幫助所有的更生朋友，也期盼大家有需要幫忙的都能主動求助。