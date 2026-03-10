　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《陽光女子合唱團》公益放映會　馮成：每個人都可以看到陽光

▲▼陽光女子合唱團-公益電影放映活動(南部場)，法務部常務次長馮成。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《陽光女子合唱團》公益電影放映活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》票房已經突破7億元，臺灣更生保護會與台灣大哥大董事長蔡明忠，共同舉辦《陽光女子合唱團》公益包場。在9日的南部場中，法務部常務次長馮成蒞臨觀影。他在映後表示，人都會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但只要加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可以看到陽光。

《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，電影內容關乎矯正制度及受刑人、攜子入監、犯罪與理解等議題有關，觀賞的同時也讓人去反思更生朋友在犯罪之後的復歸議題。因此蔡明忠此次公益包場，即有意義。

本次公益放映活動邀請更生朋友與其家人一同進入戲院，希望藉由共同的觀影體驗促進對話、增加理解，強化家庭間的互相支持。除了馮成以外，包含高雄地檢署檢察長黃元冠、更生保護會高雄分會主任委員陳義成，均到場共襄盛舉。

馮成在映後表示，在《陽光女子合唱團》電影的世界裡，我們看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，在很多的時候我們會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但是只要我們能夠加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，我們就可以看到陽光，我們就會有溫暖。

▲▼陽光女子合唱團-公益電影放映活動(南部場)，法務部常務次長馮成。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部常務次長馮成致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

黃元冠也說，每一位更生人離開監所之後，重新回到社會的道路都非常辛苦，也充滿挫折，他們有許多需要面對與修復的關係，包括與自己的和解、與家人的和解，以及與被害人的和解，這些過程都不是容易的事情，而每一個人背後都有一段動人的故事。期待這部電影有越多人關注，越有多人一起理解，讓社會少一點標籤，多一點祥和與安全。

陳義成最後指出，更生保護會長期投入很多資源，協助監所裡的教化、作業等復歸社會處遇措施，過去參加女子監獄的懇親會時，也能看見親人間的互動令人動容，更生保護會會持續幫助所有的更生朋友，也期盼大家有需要幫忙的都能主動求助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／捷運中山站驚傳有人持刀！　大批警力衝入站內
「費仔」實戰球衣　競標飆破17萬台幣
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣
中華隊為何能逆轉氣勢？　曾文誠點出關鍵
伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

《陽光女子合唱團》公益放映會　馮成：每個人都可以看到陽光

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

高雄21歲女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」

夫婦遊杉林溪1死1傷！驗屍結果曝：顱內出血　鄰：出門才打招呼

驚天巨響！宜蘭冬山皮卡與大貨車相撞　騎樓2車也遭殃

金門金城火警！雜草狂燒2500平方公尺　消防緊急灌救中

洩漏總統行程給台商！國安特勤二審加重改判8月　理由曝光

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

《陽光女子合唱團》公益放映會　馮成：每個人都可以看到陽光

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

高雄21歲女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」

夫婦遊杉林溪1死1傷！驗屍結果曝：顱內出血　鄰：出門才打招呼

驚天巨響！宜蘭冬山皮卡與大貨車相撞　騎樓2車也遭殃

金門金城火警！雜草狂燒2500平方公尺　消防緊急灌救中

洩漏總統行程給台商！國安特勤二審加重改判8月　理由曝光

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

《Arc Raiders》陷個資風波　一連Discord就私錄官方致歉即修正

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

費爾柴德經典賽表現吸睛！　實戰球衣競標飆破17萬台幣

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣

共撐一把傘爆復合謝欣穎！王柏傑大笑給答案　演三太子遇「神秘插曲」

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

【一本正經亂說】開手碟影片教育不吃飯姪子：你看他鍋子都打不開

社會熱門新聞

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談

海產家被闖！保全公司開除員工

饒舌歌手婚變！妻狂嗆「約砲boy」反賠5萬

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

藝人海產新家被管理員闖入　警證實已提告

9億CEO雙屍命案　富家女轉讓毒品起訴

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

21歲女陳屍摩鐵浴室　母、姨悲痛相驗

更多熱門

相關新聞

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

扯鈴教練魯紀賢被控當共諜，並收取中共國安人員資金570萬元，透過各種方式打聽情報，傳遞機密給與對岸，藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷也參與協助組織運作，兩人都被起訴。一審將魯男重判10年6月、郭柏廷判刑3年10月，案經上訴，高等法院10日二審仍判魯男10年6月、郭柏廷改判刑3年。可上訴。

賴清德核定監察委員提名審薦小組　蕭美琴任召集人

賴清德核定監察委員提名審薦小組　蕭美琴任召集人

2026年首季國片票房創新高9.71億反超2025年

2026年首季國片票房創新高9.71億反超2025年

狼阿公兩度猥褻小孫女　二審改重判撤銷緩刑

狼阿公兩度猥褻小孫女　二審改重判撤銷緩刑

即／郭哲敏繳回犯罪所得　一次搬出1億2666萬

即／郭哲敏繳回犯罪所得　一次搬出1億2666萬

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會法務部馮成陽光女子合唱團

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　下波還會更冷

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

探8℃！　強冷空氣來了

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面