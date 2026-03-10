金門首開遺體修復班　學員跨海上課學「最後的專業」

▲金門近日首度開設遺體修復課程。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門近日首度開設遺體修復課程，吸引來自新北、嘉義、台中與新竹等地學員跨海參與。主辦單位表示，這是首次在金門開課，課程採小班制教學，透過實務操作與專業指導，希望培養更多具備遺體修復技術的人才。

授課講師指出，遺體修復主要包含傷口縫合、外觀修補與整體復原等技術，目的是讓因意外或事故受損的遺體能盡量恢復完整，讓往生者能體面告別，也讓家屬在送別親人時少一份遺憾。特別是在重大災害、交通事故或其他突發事件中，遺體往往出現不同程度損傷，更需要專業人員進行修復。

主辦單位表示，此次課程為期3天，採小班制教學，本次共有8名學員參與，課程以術科訓練為主，完成實作課程後才能取得結業證書。

講師指出，目前台灣殯葬相關證照多集中於禮儀服務，沒有針對遺體修復設立專門資格，因此不少從業人員會到國外或其他地區進修相關技術，希望提升專業能力。此次將課程帶到金門，也是希望讓有興趣的從業者能更方便接觸這項技術。

講師也分享，遺體修復工作相當耗費體力，遇到較複雜的修復作業可能需要持續7、8小時以上，過程有時須長時間站立並細緻操作。但他們仍持續投入此領域，希望透過專業修復技術，讓往生者能以較完整的樣貌離開，也讓家屬在告別時得到更多慰藉。