▲台中一名診所護理師即便「全副武裝」，在櫃台設有透明防護罩隔絕病患，且口罩全程戴緊，竟仍不敵諾羅病毒的超強傳染力，在診所上班到一半被迫打點滴接受治療。（圖／施勝桓醫師提供）



記者游瓊華／台中報導

近期氣候忽冷忽熱、變化劇烈，加上病毒活躍，國內諾羅病毒與流感疫情雙重夾擊，診所求診人數居高不下。台中一名診所護理師即便「全副武裝」，在櫃台設有透明防護罩隔絕病患，且口罩全程戴緊，竟仍不敵諾羅病毒的超強傳染力，上班到一半突然發作、全身虛弱，最後只能在診所內緊急打點滴休養，醫師見狀也趕緊讓她停工休息。

台中市小兒科診所院長施勝桓指出，近期氣溫驟降，臨床觀察發現諾羅病毒與流感正同時流行，門診幾乎被這兩類病患塞滿。施勝桓說明，諾羅病毒的傳染力極高，主要症狀包括噁心、嘔吐、全身倦怠及微燒，就連診所內部醫護人員也難以倖免，該名護理師就是在工作崗位上突然感到極度不適，體力透支。

除了諾羅病毒肆虐，流感疫情也明顯升溫，且近期以「B型流感」為大宗，患者多出現高燒、肌肉痠痛及嚴重倦怠感。施勝桓分享，門診曾遇到一名國中生感染B型流感，到診時體溫飆升至39度，虛弱到一進診間就直接趴倒在桌上，完全無法支撐身體，經快篩確診後，醫護趕緊開藥並叮囑家屬帶回居家隔離休息。

施勝桓提醒，目前正值病毒流行高峰期，民眾出入公共場所務必勤洗手、戴口罩；若出現嘔吐、高燒或肌肉痠痛等症狀，應盡速就醫並落實生病在家休息，避免病毒進一步擴散。