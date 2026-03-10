卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（資料照／讀者提供）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC），中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰於休假日自費包機赴日本東京巨蛋觀賽，遭中國抗議。對此，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）重申，日本首相高市早苗長期支持台灣，內閣整體也十分友台。日本官房長官木原稔以及外務大臣茂木敏充均曾公開表示，日本政府願意與台灣進一步深化交流合作，今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作，深化互惠互利的全面夥伴關係。

針對行政院長卓榮泰赴日看球賽，中國外交部發言人郭嘉昆9日在例行記者會上痛批，「這個人（卓榮泰）」心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。

郭嘉昆強調，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破，日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。中方將堅定不移打擊台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。

外交部今（10日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

林郁慧表示，台日地理相鄰，國民情誼深厚，雙方同屬自由民主陣營的國家，共享自由、民主、人權及法治等核心價值，在各領域都維持緊密友好的合作關係，彼此互為重要夥伴及珍貴友人，是維持印太區域和平穩定的良善力量。

林郁慧指出，日本首相高市早苗長期支持台灣，內閣整體也十分友台。日本官房長官木原稔以及外務大臣茂木敏充均曾公開表示，日本政府願意與台灣進一步深化交流合作，凸顯穩健推進台日關係已經是日本政府的基本立場及社會共識。

林郁慧說，外交部也樂見台日在既有的良好基礎上，持續拓展各領域的交流合作。今後也將秉持總合外交的理念，與日本攜手合作，深化互惠互利的全面夥伴關係。