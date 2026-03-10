PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

記者張君豪／台北報導



針對社群平台出現「WBC中華隊承認打假球？」相關貼文，刑事警察局偵查第四大隊10日鎖定發文者張姓男子（50歲）身分，並通知到案說明，全案依涉嫌違反《刑法》310條誹謗罪，移送新北地方檢察署偵辦。



▲PO文質疑中華隊打假球的張男下午到刑事局受警方偵訊。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，日前有民眾在臉書社團「爆政公社公開版」發現相關貼文內容，並截圖轉發給中華職棒大聯盟會長蔡其昌。中華職棒隨即指派宣推部（行政部）副主任，今日中午12時許前往刑事局提出告訴。刑事局成立專案小組後，透過社群平台資料分析，鎖定新北三重區張姓發文者的身分，並於今天下午1時許持通知書通知其到案說明。



警方調查指出，張男到案後表示，因觀察到中華隊在賽事中與日本、捷克等隊伍的比分差距過大，個人主觀認定可能存在「打假球」情形，遂在社群平台發文。警方指出，相關貼文已在網路流傳，後續依法移送檢方偵辦，相關責任仍待司法釐清。

張男於完成筆錄離開刑事警察局時，媒體詢問「說中華隊打假球有比較開心嗎？」張男認為，「比數差太多了，對日本13比零，隔天對捷克14比零…」，媒體再詢問「有甚麼想說的？」張男則說，「真的嚇到了、對不起。」



媒體接著問「是否認定中華隊打假球？」張男回應，「這我不評論，我不敢了」。最後有媒體問張男是否有針對相關賽事下注，張男無奈表示，「我低收入戶，沒錢。」



刑事局表示，法治社會保障人民言論自由，但在資訊傳播快速的網路環境中，未經查證即散布不實訊息，可能造成錯誤訊息擴散。警方呼籲民眾在網路發言或轉傳資訊前，應先行查證，以避免觸法。

