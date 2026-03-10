中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣

▲陳冠宇在4場小組賽都未登板。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽已落幕。資深老將陳冠宇昨（9）日深夜發表長文，正式宣告從國家隊引退。作為台灣棒壇的「三朝元老」，他是本屆賽事中唯一未登板的選手，卻依然以精神領袖身份陪伴球隊走到最後。《ETtoday新聞雲》就帶讀者回顧，這位傳奇左投從學生球員、旅日奮鬥、返台貢獻，到國際賽輝煌紀錄的職棒生涯。

紮根基層：從三重到穀保的棒球啟蒙

陳冠宇出生於新北市三重區，從小在棒球熱區成長，先後就讀興穀國小、民安國小及二重國中。他在少年時期便展現出過人的左投天賦，國中畢業後順利進入台灣棒球名門穀保家商，接受專業培育，為未來的職業之路打下紮實根基。

2009年，他進入國立體育大學深造，持續精進球技與體能，成為國內備受矚目的頂尖左腕。

挑戰日職：橫濱灣星時期的崛起與試煉

2011年，陳冠宇開啟旅日生涯，被日本職棒橫濱DeNA海灣之星簽下，身披53號球衣。當時，日本媒體與球團對他寄予厚望，視其為旅日名將陳偉殷的接班人。儘管2012年一度轉為育成選手，但他並未氣餒，歷經兩年的磨練與沉澱，在橫濱體系中逐步累積實戰經驗，為後續的職棒發展積蓄能量。

▲陳冠宇曾被視為陳偉殷的接班人。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

轉戰千葉：羅德海洋的五年輝煌歲月

2015年，陳冠宇轉戰千葉羅德海洋，迎來職棒生涯的高光時刻。同年6月11日，他於主場迎戰中日龍，繳出登板6局僅失1分的優異表現，率隊以3比2擊敗對手，奪下旅日五年來的首勝。

隨後幾年，陳冠宇成為羅德先發與後援兩用的穩定戰力，直到2020年底，為了尋求新的生涯規劃，才選擇結束長達9年的旅日生涯，帶著豐厚經驗返台。

返鄉榮歸：樂天桃猿的穩定戰力

2021年初，陳冠宇投入中職選秀，並以榜眼之姿加盟樂天桃猿。重返台灣職棒後，他憑藉豐富的國際賽經驗提攜後進，在牛棚扮演不可或缺的中流砥柱。

儘管合約曾隨資歷波動，但因在12強賽與例行賽表現亮眼，球團與他簽下2年複數合約（2025年月薪60萬、2026年月薪64萬），年薪達768萬元。

▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

國際傳奇：14場國際賽的完美謝幕

陳冠宇擁有深厚的國際賽經驗，是史上唯一在經典賽與12強賽皆累積三次參賽的球員。從2019年12強賽開始，他便是中華隊最值得信賴的左投。尤其在2019年與2024年12強賽中，他防禦率分別維持在0與極低的水平，是中華隊奪下國際一級賽事冠軍的關鍵功臣。

總計3屆12強與3屆經典賽，他共出賽14場、投12局，僅被打出4支安打、失掉1分，防禦率0.75。

溫暖傳承：體育大叔眼中的「最好的安排」

體育評論「體育大叔」發文指出，本屆參賽其實是「龍貓」曾豪駒總教練一再請託，他才決定披上最後一次戰袍。雖然陳冠宇這次未踏上投手丘，但這或許是最好的安排，讓他能在最後一刻陪著學弟擊敗韓國。

陳冠宇在引退感言中也溫暖地表示，「能和一群未來之星相處，是我一直很期待的事情」，他已放心將中華隊的未來交給這群年輕戰將。

家庭生活：場下的溫暖後盾

在激烈的職棒賽場之外，陳冠宇的家庭生活也令人稱羨。他在國體大一年級時邂逅了妻子許智婷，兩人於2016年步入禮堂。許智婷婚後毅然赴日陪伴丈夫，全心支持他的職棒生涯。

如今兩人育有一女一子，家庭的支持也成為陳冠宇多年來在國家隊與職棒賽場上不斷挑戰自我的最大動力。

