生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

▲▼高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／資料照）

▲高雄國際機場將試辦開放多元計程車載客。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場去年接連發生白牌車攬客拒檢，導致旅客受傷。交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快6月完成修法，由高雄機場先試辦。

現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包括排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。桃園機場去年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，9月又發生白牌車拒檢，造成香港籍旅客受傷，引發譁然。

民航局長何淑萍表示，過去一年已優先針對高雄機場開放多元計程車舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底提出《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正法案，目前已報到交通部，近日就會進行法規預告，預告期30天，最快今年6月於高雄機場試辦。

何淑萍表示，由於高雄機場除了本地旅客搭乘，也有外縣市旅客會前來搭乘，未來將先在高雄機場額外規劃多元計程車等候區，並與現在排班計程車地點區隔，試辦前會再對外說明。至於桃園機場、松山機場試辦時程，她指出，每個機場特性不同，像是松山位於市區，因此保留各機場自行決定試辦方式，上路期程則沒有時間表。

03/08 全台詐欺最新數據

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

