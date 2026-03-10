中華郵政再公告「15國國際郵件停寄」　110件退回還郵資

▲中華郵政暫停寄發往15國之國際航空郵件。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受美伊戰爭影響，中華郵政公司今(10日)二度公告暫停收寄發往15國之各類國際航空郵件，近期已寄往該國家的郵件尚未出口，將盡速退回並退還郵資，根據統計，約有110件卡關受到影響。

中華郵政公司今公告，受美伊戰爭影響，部分中東國家已陸續宣布關閉領空或限制航班起降，因戰爭持續升溫，相關航空公司表示航班恢復日期尚無法確認，為避免郵件交寄後因長時間無法運抵寄達國而造成重大延誤，影響顧客權益，爰自115年3月10日起暫停收寄發15個國家的國際郵件。

暫停收寄送的15國包括阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等15國之國際郵件。

▲受美伊戰爭影響國際郵件之國家。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司提醒，民眾如有寄往上述國家郵件之需求，請洽各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家仍可透過該項服務寄件。

此外，中華郵政表示，倘近期寄往上述國家之郵件尚未出口，本公司將儘速退回郵件予寄件人，並請寄件人攜帶郵件發遞單至原寄局辦理郵資退回相關事宜。根據統計，該15國已受影響郵件約有110件，其中沙烏地阿拉伯31件最多。