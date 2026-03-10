　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕！業者函送新北檢

▲▼兔子餐廳門口張貼「請用湯匙餵兔兔」涉及違法展演，動保處與愛兔協會救出倖存兔子，死亡的兔子被帶回解剖釐清死因，倖存兔子耳朵及腳感染疥癬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲倖存兔子耳朵及腳感染疥癬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市動物保護防疫處日前接獲通報，八里區一家知名「兔子餐廳」推出與兔子互動、餵食，涉嫌非法從事動物展演，且環境極其惡劣。動保處突擊稽查後發現，業者不僅未取得許可非法營利，更放任多隻兔子感染疥癬、受傷而不就醫，導致兔隻大量慘死。動保處除依動物保護法開罰外，另涉及故意虐待致死，已函送新北地檢署偵辦，最高將開罰232萬5000元，並處2年以下有期徒刑。

▼兔子餐廳門口張貼「請用湯匙餵兔兔」涉及違法展演 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼兔子餐廳門口張貼「請用湯匙餵兔兔」涉及違法展演，動保處與愛兔協會救出倖存兔子，死亡的兔子被帶回解剖釐清死因，倖存兔子耳朵及腳感染疥癬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，餐廳業者在臉書粉專大肆宣傳「歡迎前來與兔兔一起吃餐」、「品嚐美食與小兔子互動」，現場更張貼「請用湯匙餵兔兔」等標語，明顯將動物作為營利噱頭。新北市動保處在1月中前往稽查時，發現現場多隻兔子已感染嚴重疥癬，當場勒令停止展演並要求限期送醫治療。

不料，同月底複查時，現場狀況竟急轉直下，多數兔子已虛弱死亡，現場屍橫遍野。動保處隨即救出倖存兔子，並由「台灣愛兔協會」緊急醫療安置。經解剖發現，死亡的兔子多處感染、耳裂、腳底出血發炎，且胃部幾乎空無一物。更令人鼻酸的是，部分死亡的母兔腹中甚至還懷有身孕，研判是長期處於不當飼養與營養不良的環境，最終在病痛中猝死。

▼動保處與愛兔協會救出倖存兔子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼兔子餐廳門口張貼「請用湯匙餵兔兔」涉及違法展演，動保處與愛兔協會救出倖存兔子，死亡的兔子被帶回解剖釐清死因，倖存兔子耳朵及腳感染疥癬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

動保處指出，業者的行為已觸犯動物保護法第6條之1款規定，依同法第26條最高可處25萬元外，並得沒入動物。再者未提供罹病動物必要之醫療，違反同法第11條第1項規定，依同法第30條第3款最高可處7萬5000元。另消極不作為已構成故意虐待動物行為，如致動物死亡，依同法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，最高併科200萬元罰金。

新北市動保處強調，合法的動物展演必須取得主管機關許可，其核心應為教育與保育，而非單純娛樂或營利。許多餐廳或店家以動物吸引消費者，若未經申請即屬於非法展演。

動保處呼籲，民眾若發現任何疑似非法展演、虐待或不當飼養情事，請立即撥打24小時專線「1959」通報。動保處將持續嚴厲查處，絕對不容許任何業者假借愛護動物之名，行虐待動物之實，共同守護動物福祉。

死亡的兔子被帶回解剖釐清死因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼兔子餐廳門口張貼「請用湯匙餵兔兔」涉及違法展演，動保處與愛兔協會救出倖存兔子，死亡的兔子被帶回解剖釐清死因，倖存兔子耳朵及腳感染疥癬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」

新北市政府動物保護防疫處近日接獲通報，八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為。業者於臉書刊登「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等內容，及現場動物餵食等標語，已構成非法動物展演。動保處稽查發現，業者除非法展演動物外、未提供罹病動物必要之醫療，致兔隻大量病亡，涉違反《動物保護法》多項規定，最高可處25萬元罰鍰外，另因疑似故意使動物遭受傷害及致死，函送地檢署進行刑事偵辦。

小情侶閃避不及　米克斯爆頭慘死

小情侶閃避不及　米克斯爆頭慘死

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

即／新北八里死亡車禍　女騎士與砂石車碰撞

即／新北八里死亡車禍　女騎士與砂石車碰撞

新北4區預售均價「免5字頭」　市調點名2區：低風險、高CP值

新北4區預售均價「免5字頭」　市調點名2區：低風險、高CP值

