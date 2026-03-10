邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

▲內政部長劉世芳10日受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對民眾黨立委李貞秀任職資格，民眾黨創黨主席柯文哲曝，黨中央民調顯示，超過5成民眾認為陸配就算有身分證，也不應擔任立委。對此，內政部長劉世芳今（10日）表示，如果有雙重國籍之嫌的話，按照中華民國的《國籍法》，「李貞秀女士」本來就不適合當立法委員。陸委會主委邱垂正也說，從《兩岸關係條例》的角度，因為明顯違法，所以內政部角度，李貞秀不具備參選的資格。

立法院長韓國瑜明將召集朝野黨團協商，研商議題包含由民進黨團提議的「李貞秀委員立法委員身分認定」相關事宜。根據民進黨今公布的民調，61.8%認為李貞秀不適合擔任立委，僅22.2%認為適合；進一步交叉分析，國民黨、民眾黨的支持者中，分別有34.8%與34%認為李貞秀不適合擔任立委。此外，柯文哲7日表示，民眾黨黨中央民調顯示，有超過5成民眾認為陸配就算有身分證，也不應該擔任立委。

對此，劉世芳表示，內政部立場從頭到尾都一樣，就是有關於「李貞秀女士」在面對《國籍法》質疑的時候，其實應該提出證明，否則就有雙重國籍之嫌。如果有雙重國籍之嫌的話，按照中華民國的《國籍法》，她本來就不適合當立法委員。

邱垂正說，陸委會對於那個民調，認為都只是參考，最主要政府的職責是依法行政，來公平地對待所有的陸配朋友。但從《兩岸關係條例》的角度，因為明顯違法，所以從內政部的角度，李貞秀不具備參選的資格，會把這些事實證據提供給相關單位來參考。

至於如果明天朝野協商破局，邱垂正回應，陸委會就是依法行政，就尊重明天協商的結果。

▼陸委會主委邱垂正10日受訪。（圖／記者陳煥丞攝）