　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日去年互訪人次破紀錄！　打工度假簽證放寬「每人一生可申請兩次」

▲▼台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。（圖／記者詹詠淇攝）

▲台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台日關係友好，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，去年全年雙方互訪人次達 821.3萬，突破820萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光以及各層次互動交流的活絡、友好。 此外，我國與日本已修訂台日度假打工簽證措施，自今年2月1日起，由原本申請人一生只能申請一次，現放寬為雙方申請人一生均能申請兩次。

外交部今（10日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

針對去年台日關係交流成果，林郁慧表示，去年台日間諸多的交流成果。首先，在人員往來方面，在新冠疫情後，台日雙方互訪回溫，去（2025）年全年雙方互訪人次達 821.3萬，突破820萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光以及各層次互動交流的活絡、友好。

在日本國會議員訪台方面，林郁慧指出，去年日本朝野各政黨訪台人數，超過120人次，同樣刷新歷史紀錄，這也是日本國會議員再次展現對台灣的重視與支持。

在貿易投資表現方面，林郁慧說，2025年日本為我國第四大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第三大貿易夥伴。雙邊貿易總額計848.51億美元，雙邊投資總額30.31億美元，雙方經貿活動交往密切友好。

此外，林郁慧也提到，我國與日本已修訂台日度假打工簽證措施，自今（2026）年2月1日起，由原本申請人一生只能申請一次，現放寬為雙方申請人一生均能申請兩次。

林郁慧說明，我國與日本於2009年4月3日完成「關於實施台日打工度假簽證措施」換函並正式實施，迄今成效良好。為深化台日青年及人文交流，雙方同意修訂2009年換函部分內容，將簽證申請人生涯獲發次數限制，由1次增加為2次，並自今年2月1日實施。外交部對此表達歡迎與肯定。

林郁慧指出，目前日本核發台灣度假打工的簽證數量仍維持每年10,000件，有計畫赴日本度假打工的年輕朋友，可瀏覽外交部綱站「青年度假打工」專區 ，也可向「公益財團法人交流協會台北事務所」洽詢，或瀏覽事務所網站，以便即時掌握申辦日本度假打工簽證最新訊息。

林郁慧提醒，日本為勞工制度先進國家，勞動法令、制度完善，建議前往日本度假打工青年，行前宜做好準備，在日期間應注意人身安全並遵守當地法令，如果遇到困難，可就近聯絡我國駐日本代表處及各辦事處，以便及時獲得協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／質疑中華隊打假球　50歲男曝光：真的嚇到了、對不起
八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕
中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊
「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛
快訊／捷藍航空要求所有航班停飛！　美FAA證實
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

台日去年互訪人次破紀錄！　打工度假簽證放寬「每人一生可申請兩次」

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

綠營指61.8%認不適合當立委　李貞秀：尊重民意就應好好關注民生

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

羅智強送大聲公、支持者贈黑馬　何元楷領表拚新北議員初選

台灣總人口連26個月負成長　2月新生兒6523人再創新低

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

台日去年互訪人次破紀錄！　打工度假簽證放寬「每人一生可申請兩次」

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

綠營指61.8%認不適合當立委　李貞秀：尊重民意就應好好關注民生

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

羅智強送大聲公、支持者贈黑馬　何元楷領表拚新北議員初選

台灣總人口連26個月負成長　2月新生兒6523人再創新低

金門首開遺體修復班　學員跨海上課學「最後的專業」

二伯帶蔡桃貴出國GG！機場3舉動「兒子勸說反應好超齡」：很有安全感

獨／諾羅、流感夾殺！護理師「口罩戴緊」仍中鏢　虛弱慘打點滴

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

政治熱門新聞

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」回應

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

中華隊遭造謠「打假球」截圖瘋傳　蔡其昌重話回應

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

更多熱門

相關新聞

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

中東戰火延燒，多國關閉空域、航班取消，導致部分至海外旅遊的國人無法按照計畫轉機歸國。中國媒體報導稱，有滯留中東的3個旅行團、74人台灣籍人士在中國大使館相助下，平安抵達上海，並轉機返台。對此，外交部發言人蕭光偉今（10日）回應，外交部並未接獲駐處通報此案，會持續了解；且目前土耳其空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，呼籲旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

日本情蒐多細？挖出古林睿煬「愛養螞蟻」

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

卓榮泰赴日觀賽是外交突破？　謝志偉曝往事：中國反應已給答案

卓榮泰赴日觀賽是外交突破？　謝志偉曝往事：中國反應已給答案

關鍵字：

外交部台日友好日本打工度假簽證

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面