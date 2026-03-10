台日去年互訪人次破紀錄！　打工度假簽證放寬「每人一生可申請兩次」

▲台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台日關係友好，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（10日）表示，去年全年雙方互訪人次達 821.3萬，突破820萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光以及各層次互動交流的活絡、友好。 此外，我國與日本已修訂台日度假打工簽證措施，自今年2月1日起，由原本申請人一生只能申請一次，現放寬為雙方申請人一生均能申請兩次。

外交部今（10日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

針對去年台日關係交流成果，林郁慧表示，去年台日間諸多的交流成果。首先，在人員往來方面，在新冠疫情後，台日雙方互訪回溫，去（2025）年全年雙方互訪人次達 821.3萬，突破820萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光以及各層次互動交流的活絡、友好。

在日本國會議員訪台方面，林郁慧指出，去年日本朝野各政黨訪台人數，超過120人次，同樣刷新歷史紀錄，這也是日本國會議員再次展現對台灣的重視與支持。

在貿易投資表現方面，林郁慧說，2025年日本為我國第四大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第三大貿易夥伴。雙邊貿易總額計848.51億美元，雙邊投資總額30.31億美元，雙方經貿活動交往密切友好。

此外，林郁慧也提到，我國與日本已修訂台日度假打工簽證措施，自今（2026）年2月1日起，由原本申請人一生只能申請一次，現放寬為雙方申請人一生均能申請兩次。

林郁慧說明，我國與日本於2009年4月3日完成「關於實施台日打工度假簽證措施」換函並正式實施，迄今成效良好。為深化台日青年及人文交流，雙方同意修訂2009年換函部分內容，將簽證申請人生涯獲發次數限制，由1次增加為2次，並自今年2月1日實施。外交部對此表達歡迎與肯定。

林郁慧指出，目前日本核發台灣度假打工的簽證數量仍維持每年10,000件，有計畫赴日本度假打工的年輕朋友，可瀏覽外交部綱站「青年度假打工」專區 ，也可向「公益財團法人交流協會台北事務所」洽詢，或瀏覽事務所網站，以便即時掌握申辦日本度假打工簽證最新訊息。

林郁慧提醒，日本為勞工制度先進國家，勞動法令、制度完善，建議前往日本度假打工青年，行前宜做好準備，在日期間應注意人身安全並遵守當地法令，如果遇到困難，可就近聯絡我國駐日本代表處及各辦事處，以便及時獲得協助。