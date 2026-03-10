立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀身份資格問題延燒，立法院長韓國瑜昨發出協商通知，將在11日下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，行政院長卓榮泰今（10日）表示，歡迎所有的人，包括陸配、外籍配偶，都要依照中華民國法律，嚴謹取得必要有的條件資格，一同熱愛土地、熱愛國家，跟所有的國人當好朋友。

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）



立法院本會期在2月24日開議，李貞秀因陸配身份導致立委資格有問題，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等官員皆稱李為「女士」，表達對於此案的立場。卓也在2月底時，通令各部會禁向李貞秀提供任何資料。

海基會董事長蘇嘉全今拜會民眾黨立法院團，會後蘇受訪說，在談話過程中大家都蠻愉快；至於是否會接受李貞秀的索資？蘇說，尊重主管機關意見。李貞秀受訪則表示，雙方確實都做了很充分的交流，未來期許海基會能善盡職責，服務兩岸人民、台商或民眾陳情，能提供更好的協助；至於索資部分，李說，今天只是禮貌性拜會，來者是客，沒有談到索資的部分。

針對立法院明將協商李貞秀身份案，行政院長卓榮泰今下午返回立院備詢前受訪說，歡迎所有的人，包括陸配、外籍配偶，都要依照中華民國法律，嚴謹取得必要有的條件資格，一同熱愛土地、熱愛國家，跟所有的國人當做好做好的朋友。