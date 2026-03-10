　
國際

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

▲▼日本富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本富士山。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本富士山9日發生一起嚴重的登山意外，有三名外籍遊客無視「封山令」強行登山，導致其中兩名男女不慎滑落墜坡。當地警方與消防部門接獲報案後，立即出動搜救隊展開徹夜救援，目前已知一名瑞典籍女子傷勢嚴重，處於命危狀態，另一名紐西蘭籍男子則受重傷。

友人目擊墜坡急報案　25名搜救隊通宵尋人

根據《静岡第一テレビ》報導，靜岡縣警方與消防部門說明，這起事故發生在9日下午3時左右。當時一名外籍女子透過朋友向警方緊急報案，指出她們在富士山「新七合目」附近登山時，同行的一男一女突然滑落山坡，隨後便失去蹤影。

接獲報案後，縣警與消防單位隨即組成共25人的搜救隊伍上山搜救。由於山區天候惡劣，一度導致搜救行動陷入困難，但在搜救人員徹夜搜索下，終於在晚間10時40分左右，於「寶永火山口」附近尋獲失聯的兩名登山客。

23歲瑞典女命危、51歲紐籍男重傷

根據初步調查，滑落的兩名受難者分別為23歲的瑞典籍女性，目前傷勢極為嚴重、性命垂危；另一名則為51歲的紐西蘭籍男性，同樣受了重傷。

警方再次提醒，富士山目前正值封山期間，山上的登山步道已全面封閉，嚴禁遊客私自上山，這三名外籍人士是在封鎖期間進入山區，最終釀成這起不幸事故。



