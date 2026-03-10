陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸多家官媒10日報導，大陸駐伊斯坦堡總領館協助70多名受困土耳其的台灣旅客抵達上海，並轉機回台灣。對此，陸委會副主委沈有忠表示，有注意到中國媒體的認知戰，過去就會利用天災人禍散播我政府救災不力的訊息，「我方在撤僑或協助旅客撤離戰火上，已經做了最大的努力，目前成效也都還不錯。」

沈有忠指出，有看到中國有一些媒體，甚至網路上也有一些異常的、認知戰的情況；事實上，從過去日本颱風（關西機場）事件就可以看到，中共會利用天災人禍散播一些我政府救災不力、沒有能力撤僑的訊息，但外交部第一時間都有回應與澄清。

沈有忠說，我方在撤僑或協助旅客撤離戰火上，已經做了最大的努力，目前成效也都還不錯，「再次呼籲國人盡量『危邦不入』，現在有戰爭風險的地方減少旅遊，非公務或非必要的行程盡量減少。」

另外，我外交部發言人蕭光偉稍早也表示，本案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。

▼陸助台灣人抵達上海，落地馬上辦台胞證。（圖／翻攝東方網）



蕭光偉還說，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。

陸媒在報導中提到，該批台灣旅客之前在土耳其旅遊，原計劃經阿布達比轉機返台，因航班取消滯留海外，經大陸有關方面協調，改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉。

友泰旅行社領隊黃宏偉表示，受局勢影響，他帶領的旅行團無法搭乘原定航班返程，在土耳其伊斯坦堡滯留了5天，

黃宏偉說，面對這一情況，旅行社向中國大陸駐伊斯坦堡總領館尋求幫助。隨後，大陸駐伊斯坦堡總領館協調大陸相關部門及航司，幫助滯留台灣旅客返鄉。

上海市公安局出入境管理總隊證件管理二支隊民警陳姝含說，「本次航班中有20多名台胞未持有效台胞證，據出入境管理局的統一部署，我們做足了充分的準備，安排了專人專窗，在旅客們落地的第一時間辦理一次有效台胞證，確保返鄉台胞落地即辦、高效中轉。」