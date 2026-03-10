國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

▲國民黨提名去年補選上任的草屯鎮長簡賜勝再戰2026。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

地方大選將於年底登場，於南投縣執政的國民黨率先完成13鄉鎮市長參選人布局；縣長許淑華指出，若13鄉鎮市長「全壘打」完全執政，各鄉鎮市能和縣政府更加同心、密切合作，藉由縣府的資源挹注、透過兩位黨籍立委在立法院的協助，再加上縣議會的全力支持、共同資源整合，可加速地方發展，持續擴大服務。

中國國民黨南投縣黨部3月9日舉行「2026年南投縣鄉鎮市長參選人聯合提名記者會」，各鄉鎮市參選人由許淑華、立委暨縣黨部主委游顥及立委馬文君、縣議會副議長潘一全陪同出席亮相，成立聯合競選團隊，並喊出：「宜居南投再升級」口號，展現團結氣勢、正式迎戰2026地方選舉。

▲南投市長張嘉哲將競選連任。

游顥表示，依相關提名作業程序與機制完成整體規劃，經提名審查小組決議的建議提名及支持人選名單如下：南投市張嘉哲（連任）、名間鄉蔡宗智、竹山鎮蔡孟娥、鹿谷鄉邱紹偉、集集鎮吳大村（連任）、水里鄉詹淵州、草屯鎮簡賜勝（連任）、中寮鄉周俊霖、埔里鎮黃世芳、魚池鄉王若嵐、國姓鄉邱美玲（連任）、仁愛鄉江子信（連任），信義鄉則循往例採開放模式。

▲▼南投縣議員蔡孟娥、黃世芳將分別轉戰竹山鎮和埔里鎮長選舉。

許淑華表示，本次國民黨推薦的鄉鎮市長候選人中有五位是競選連任，且民進黨尚有11鄉鎮市未登記競爭者，顯示其執政表現受所有鄉親認同，其他初次參選者亦是過去在基層服務、對地方熟悉，且有企圖希望為自己的家鄉展開願景和更好的服務；他們在未來也會一一向地方鄉親提出政見，尋求全體縣民的支持。

游顥指出，此次聯合提名展現黨內「超前部署」的整合與團結，人選皆為長期深耕地方、獲得民意肯定的優秀人才，還擁有「最強母雞」許淑華的帶領，縣黨部也將全力輔選、凝聚基層力量，達成「13鄉鎮市全壘打」，與南投縣政府一條心、為全縣發展打拚新局。