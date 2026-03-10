綠營指61.8%認不適合當立委　李貞秀：尊重民意就應好好關注民生

▲民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀資格問題延燒，民進黨今（10日）公布民調，指61.8%民眾認為李貞秀不適合擔任立委，民進黨發言人吳崢呼籲立法院長韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職。對此，李貞秀回應，民進黨若尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。

民進黨今召開記者會，公布重大時事議題民調，詢問「中配立委李貞秀因為國籍問題引發爭議，是否適合擔任立委」。結果顯示，61.8%認為不適合擔任立委，僅22.2%認為適合。進一步交叉分析，中間選民有48%認為不適合，國民黨、民眾黨的支持者中，也分別有34.8%與34%認為李貞秀不適合擔任立委。

民進黨發言人吳崢表示，立法院長韓國瑜日前跟總統賴清德新春茶會時，表達要主動化解朝野歧異、爭議，期待韓國瑜做為立法院大家長，應該勇於認事、扛起責任。

針對民進黨今公布民調，指超過6成民眾認為不適合擔任立委，李貞秀回應，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。

李貞秀指出，很多公共政策的民調支持度也不高，例如反核、廢死，社會支持度都長期不過半，照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過，不是更不尊重民意。更何況，在民主制度裡，最具體的民意就是國會。立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。

李貞秀反問民進黨，如果真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。