政治焦點

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中東戰火延燒，多國關閉空域、航班取消，導致部分至海外旅遊的國人無法按照計畫轉機歸國。中國媒體報導稱，有滯留中東的3個旅行團、74人台灣籍人士在中國大使館相助下，平安抵達上海，並轉機返台。對此，外交部發言人蕭光偉今（10日）回應，外交部並未接獲駐處通報此案，會持續了解；且目前土耳其空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，呼籲旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。

據中國官媒央視等報導，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但受中東多國領空關閉、大批航班取消影響，至少4度改簽機票，但航班顯示都是無限延期。經中方協調後，74人改搭乘東方航空自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

對此，外交部發言人蕭光偉今（10日）於外交部例行記者會說明，就外交部初步了解，本案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。

蕭光偉指出，經了解，外交部並未接獲駐處通報此案。近期因中東戰事影響，國內旅行團因回程無法經阿聯大公國轉機而改在歐洲、土耳其等地等候航班復航或更改機票的情況甚多，多數旅行團都已找到替代方案陸續返台。

蕭光偉說，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。

蕭光偉表示，國人倘在土耳其遇到危難或緊急事故，請撥打以下專線，我國駐土耳其代表處急難救助電話：+90-5323227162；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

至於外交部目前協助中東滯留國人返台情形，蕭光偉說明，依照統計至3月9日的數據，中東各處接獲民眾尋求協助總人數為484人，3月9日返台人數311人、累計返台國人人數為1591人。

蕭光偉強調，外交部為協助受困卡達的國人早日返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平自3月5日前往卡達，積極投入安排車輛、協助護送國人前往利雅德等工作；截至3月8日止，共已安排9部車輛、分4批次，協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地，國人入境沙國後駐處同仁即接手照料，以確保順利平安搭機返國。

蕭光偉指出，我國駐以色列代表處配合以國空域從3/8起有限度開放的情況，在3月9日協助有意離境的旅居以國的僑胞2人，自台拉維夫本古里昂（Ben Gurion）機場搭乘以色列國籍航空離境前往布拉格，並銜接返台班機。我國駐以色列代表李雅萍與同仁前往機場向國人表達政府關懷並協助順利離境。

另外，至3月10日止，中東地區尚有約79名國人請我國駐處協助返國。蕭光偉表示，我國駐中東各館處皆已啟動國際護僑計畫，並因地制宜採取適當方式，協助就地搭乘商業航班，或經由陸路至空域開放鄰國搭機返台，至9日為止統計，已有1,591人順利返台。

蕭光偉指出，目前除阿聯大公國外，以色列及卡達也開始有限開放空域，考量中東情勢瞬息萬變，外交部持續研議所有可以維護我國旅外國人安全的作法，未來將依據情勢發展，即時滾動式調整護僑措施。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證

陸宣稱助70台人離中東　落地秒辦台胞證

陸宣稱助70台人離中東　落地秒辦台胞證

美以對伊朗發動攻擊後，中東地區大量航班取消，導致不少旅客受困當地。中國大陸多家官媒10日報導，搭載著70多名台灣旅客的MU704航班10日凌晨4時多抵達上海浦東國際機場。

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

伊朗擬對波灣船隻「徵收安全費」

伊朗擬對波灣船隻「徵收安全費」

川普撂話「戰爭很快結束」　比特幣反彈一度突破7萬美元

川普撂話「戰爭很快結束」　比特幣反彈一度突破7萬美元

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

以色列有限度開放空域　駐以代表處助2僑民離境返台

以色列伊朗中東衝突外交部台灣中東局勢美以伊衝突美伊戰爭土耳其

