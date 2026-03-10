台南農漁特產東京亮相　黃偉哲率團推百項產品拚外銷

▲台南市長黃偉哲率團參加東京國際食品展，推廣台南農漁特產與加工食品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／綜合報導

亞洲重要食品飲料展會之一的東京國際食品展（FOODEX JAPAN）10日登場，集結各縣市農產的台灣館為本次展覽規模第二大的國際館，台南市長黃偉哲率團參展，向國際買家推薦台南多元的農漁特產與加工食品，今年台南更集結超過100項產品參展，期盼透過為期4天的展覽，讓更多國際買家認識「台南味」，並開拓更多合作商機。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的自然環境、豐富的農漁物產以及深厚的飲食文化，近年來農特產品已成功拓展至東北亞、東南亞、北美、歐洲及紐澳等市場，逐漸在國際市場建立口碑。本次台南專區帶來多元產品，包括地瓜加工品、水果乾、虱目魚、水產加工品，以及新鮮與冷凍水果與特色加工食品，展現台南農漁產業兼具品質與創新的實力。

黃偉哲在開幕式上也向國際買家與各國參展者分享，希望大家在東京食品展品嚐台南美食後能意猶未盡，未來有機會親自到台南旅遊，深入體驗在地飲食文化與城市魅力。

台南市政府表示，今年台南專區共集結8家業者參展，希望透過國際展會提升台南農產品在日本市場的能見度與知名度，進一步推廣台南優質農產。市府也期盼今年能突破去年的4.2億元訂單成果，持續擴大台南農漁產品外銷版圖。

東京國際食品展是全球食品業者的重要交流平台之一，台南市政府多年來積極透過此展會推廣台南鮮果、農漁特產與加工食品。今年台南專區再度以豐富產品陣容參展，希望藉由展會深化與國際買家及通路商交流，讓「台南味」持續在國際市場發光發熱。

此外，立法委員陳亭妃與林宜瑾也在開幕式到場支持，為台南農漁產業拓展海外市場加油打氣。