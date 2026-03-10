延續救災戰力　南消贈聯電消防車強化南科自主防災

▲台南市消防局贈與聯華電子水箱消防車，強化南科廠區自主防災能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為延續消防車輛救災戰力並強化企業自主防災能力，台南市政府消防局10日贈與聯華電子股份有限公司1輛水箱消防車，供南科廠區運用，並舉行車輛交接儀式。消防局由專門委員林謙哲代表出席，聯華電子副總經理林仁淙也親自到場參與。

林仁淙表示，非常感謝台南市政府消防局的支持與協助，能與消防局攜手合作，提升廠區自主防災能力，對聯華電子而言意義重大。未來公司將善用這輛消防車持續強化廠區安全防護，同時與地方政府共同守護產業園區及周邊社區安全。

消防局指出，內政部目前正推動各消防機關將逐年汰換的消防車輛，捐贈給友邦、中央部會督管的重要關鍵基礎設施，以及各地公共場所與民間企業機構管理運用，使車輛在火災初期仍能發揮救災功能。若國家發生重大緊急事故，各級災害應變中心也可依需要，啟動重要關鍵基礎設施及企業機構的備援消防車輛，配合消防或軍方單位投入支援救災任務。

消防局表示，此次贈與聯華電子的消防車原為消防局第一線救災車輛，車況與性能維持良好，這也是消防局贈與聯華電子的第2輛消防車。透過企業提升自主救災能量，將有助於共同打造更安全的產業園區環境。

台南市長黃偉哲指出，在內政部政策推動下，台南市不僅完成消防設備的移交，更延伸防災責任。消防局後續也規劃再贈與2輛消防車給民間企業，透過將性能良好的消防車轉交企業使用，讓企業在第一時間建立自主防護網，落實「自己財產自己保護」的理念，多一分自主戰力，就少一分災損風險。

消防局長楊宗林表示，這些消防車雖已從消防局第一線退役，但在平時妥善維護保養下，各項動力與幫浦性能仍維持良好。車輛贈與聯華電子後，平時可作為廠區自主防災設備，未來若周邊地區發生重大災害，也可納入調度體系支援救災。這不僅是資源循環再利用，更是公私協力守護台南市民安全的具體展現。