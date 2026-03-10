　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】「黑松世界」變身超好玩教室　3月親子活動開放免費報名

▲▼黑松,黑松世界,親子活動,迎春故事,互動遊戲,語音導覽。（圖／黑松提供）
▲民眾參與「黑松世界」假日親子活動，留下屬於全家人的特別回憶。

圖、文／黑松提供

位於微風廣場二樓的「黑松世界」主題館，不但是民眾探索品牌故事與在地文化的休閒去處，近年來更陸續舉辦各項體驗活動，成為爸媽安排親子時光的好選擇。今年初黑松世界推出《迎春故事季》假日親子活動，主題包括「巫婆阿妮一起迎新年」、「小年獸出任務」、「釣魚遊戲 × 海鮮指南」、「我是超級萬能車大挑戰」，透過一系列寓教於樂的企劃，持續將展覽空間打造為親子同樂的「超好玩教室」。

為提升整體參觀體驗，黑松世界於去年導入中文語音導覽系統，幫助民眾與教學團體能更深入了解展品背後的歷史脈絡，今年也預計於三月中新增英、日文語音導覽，讓來訪的國際旅客與外籍家庭能跨越語言限制，進一步了解黑松的品牌故事。館內亦持續更新展品陳設與互動遊戲，並結合社群平台打卡活動，邀請親子家庭在特設展區內留下合影，打造兼具趣味且互動性的參觀環境。

黑松世界舉辦的《迎春故事季》活動自一月開跑以來，吸引眾多家庭參與，延續前兩個月的熱烈回響，三月份黑松世界再次規劃以「環境永續」與「生活應對能力」為主軸的假日親子活動。3月15日的「我是超級萬能車大挑戰」，由衣服姐姐透過繪本導讀與互動挑戰，引導孩子培養生活自理能力與解決問題的勇氣，在故事與遊戲中建立自信心與成就感。

《迎春故事季》假日親子活動名額有限，趕快點擊下方連結，即刻預約一場專屬的三月大冒險吧！欲了解更多訊息，請關注「黑松世界」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/heysong.pav 以及「黑松世界」ACCUPASS報名系統：https://www.accupass.com/event/2509301024268779571360

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「2026追飛機路跑」活動，8日在大園區熱情開跑。市府體育局許彥輝局長表示，這場賽事吸引澳門、馬來西亞、菲律賓、聖文森、新加坡、美國、越南、大陸、香港、印尼、日本等國家及本國民眾近4500跑者，一起享受在賽道上，飛機從頭頂飛過的瞬間，一起競速的快感。

黑松黑松世界親子活動迎春故事互動遊戲語音導覽

