大陸 大陸焦點 特派現場

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上「辦台胞證」

▲▼陸稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證。（圖／翻攝東方網）

▲台灣旅客落地後立刻辦理台胞證。（圖／翻攝東方網）

記者蔡紹堅／綜合報導

美以對伊朗發動攻擊後，中東地區大量航班取消，導致不少旅客受困當地。中國大陸多家官媒10日報導，搭載著70多名台灣旅客的MU704航班10日凌晨4時多抵達上海浦東國際機場。

報導提到，這批台灣旅客之前在土耳其旅遊，原計劃經阿布達比轉機返台，因航班取消滯留海外，經大陸有關方面協調，改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉。

友泰旅行社領隊黃宏偉表示，受時局影響，他帶領的旅行團無法搭乘原定航班返程，在土耳其伊斯坦堡滯留了5天，

這團台灣旅客曾先後四次嘗試改簽機票，卻次次收到航班無限期延期的通知。團內一名蔡姓旅客說，飲食口味的不習慣和生活上的諸多不便，讓大家越來越想家，「太想吃中餐了，我們也沒有準備那麼多換洗衣服。」

▲▼陸稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證。（圖／翻攝東方網）

黃宏偉說，面對這一情況，旅行社向中國大陸駐伊斯坦堡總領館尋求幫助。隨後，大陸駐伊斯坦堡總領館協調大陸相關部門及航司，幫助滯留台灣旅客返鄉。

上海邊檢總站邊檢站執勤十八隊鄭建橋說，他們提前與航空公司對接，逐一核對航班動態、旅客訊息，加強現場指引和警力保障，同時提供中轉便利，確保這批滯留海外的台灣同胞盡快返鄉。

上海市公安局出入境管理總隊證件管理二支隊民警陳姝含說，「本次航班中有20多名台胞未持有效台胞證，據出入境管理局的統一部署，我們做足了充分的準備，安排了專人專窗，在旅客們落地的第一時間辦理一次有效台胞證，確保返鄉台胞落地即辦、高效中轉。」

陳姝含還說，現場受理、拍照、制證，僅需幾分鐘，台胞即可拿到辦妥的一次有效台胞證。報導也提到，對於首次辦理台胞證的「首來族」台胞，出入境管理部門根據政策減免了相關證件費。

不過，對於這起案例，我外交部表示，此案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。

外交部發言人蕭光偉也說，伊斯坦堡空域並未關閉，土航每周有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與相關駐外館處聯繫，駐外人員會第一時間全力協處。

03/08 全台詐欺最新數據

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上「辦台胞證」

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

央視稱「中國助74台灣人返滬」　外交部：非滯留中東民眾

中東戰火延燒，多國關閉空域、航班取消，導致部分至海外旅遊的國人無法按照計畫轉機歸國。中國媒體報導稱，有滯留中東的3個旅行團、74人台灣籍人士在中國大使館相助下，平安抵達上海，並轉機返台。對此，外交部發言人蕭光偉今（10日）回應，外交部並未接獲駐處通報此案，會持續了解；且目前土耳其空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，呼籲旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

王毅：伊朗戰事本不應發生

王毅：伊朗戰事本不應發生

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

