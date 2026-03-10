陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上「辦台胞證」

▲台灣旅客落地後立刻辦理台胞證。（圖／翻攝東方網）



記者蔡紹堅／綜合報導

美以對伊朗發動攻擊後，中東地區大量航班取消，導致不少旅客受困當地。中國大陸多家官媒10日報導，搭載著70多名台灣旅客的MU704航班10日凌晨4時多抵達上海浦東國際機場。

報導提到，這批台灣旅客之前在土耳其旅遊，原計劃經阿布達比轉機返台，因航班取消滯留海外，經大陸有關方面協調，改乘東方航空航班從伊斯坦堡飛抵上海中轉。

友泰旅行社領隊黃宏偉表示，受時局影響，他帶領的旅行團無法搭乘原定航班返程，在土耳其伊斯坦堡滯留了5天，

這團台灣旅客曾先後四次嘗試改簽機票，卻次次收到航班無限期延期的通知。團內一名蔡姓旅客說，飲食口味的不習慣和生活上的諸多不便，讓大家越來越想家，「太想吃中餐了，我們也沒有準備那麼多換洗衣服。」

黃宏偉說，面對這一情況，旅行社向中國大陸駐伊斯坦堡總領館尋求幫助。隨後，大陸駐伊斯坦堡總領館協調大陸相關部門及航司，幫助滯留台灣旅客返鄉。

上海邊檢總站邊檢站執勤十八隊鄭建橋說，他們提前與航空公司對接，逐一核對航班動態、旅客訊息，加強現場指引和警力保障，同時提供中轉便利，確保這批滯留海外的台灣同胞盡快返鄉。

上海市公安局出入境管理總隊證件管理二支隊民警陳姝含說，「本次航班中有20多名台胞未持有效台胞證，據出入境管理局的統一部署，我們做足了充分的準備，安排了專人專窗，在旅客們落地的第一時間辦理一次有效台胞證，確保返鄉台胞落地即辦、高效中轉。」

陳姝含還說，現場受理、拍照、制證，僅需幾分鐘，台胞即可拿到辦妥的一次有效台胞證。報導也提到，對於首次辦理台胞證的「首來族」台胞，出入境管理部門根據政策減免了相關證件費。

不過，對於這起案例，我外交部表示，此案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。

外交部發言人蕭光偉也說，伊斯坦堡空域並未關閉，土航每周有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與相關駐外館處聯繫，駐外人員會第一時間全力協處。