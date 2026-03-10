睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

▲北韓平壤往返中國北京的國際列車。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）平壤往返中國北京的國際列車，過去6年多以來因為新冠疫情而停駛。不過，相關當局證實，將從本月12日起恢復運行、每週4次，主要運送外交官與公務人員，若有剩餘座位才會開放給一般旅客搭乘。此舉被視為中朝關係修復訊號。

根據《韓聯社》，中國國家鐵路集團客戶服務中心關係人士今（10）日接受電話訪問時透露，北京往返平壤的國際列車將從12日起復駛，且列車將從北京當地時間下午5時26分出發，隔天下午6時抵達平壤，中途將短暫停靠遼寧省丹東市，該座城市隔著鴨綠江與北韓新義州相望。

列車編組中，最後兩節車廂為旅客使用，其餘多數車廂仍以貨運或其他用途為主。客戶服務中心指出，「該列車優先運送外交官及公務人員，若有剩餘座位，才可能開放給一般乘客」，而一般旅客可從丹東上車。

日媒《共同社》指出，平壤－北京國際列車原本是連結北韓與中國首都的重要陸上通道，但自從新冠疫情爆發後，北韓長期封閉邊境，國際列車運行被迫中斷。疫情以前，前往北韓的外國旅客以中國人為大宗，但疫情期間幾乎停止接待中國觀光客。

另外，北韓官媒《朝中社》則指出，中國國家主席習近平向北韓最高領導人金正恩傳送賀電，恭喜金正恩再度當選為朝鮮勞動黨總書記。對此，金正恩則是回應道，「在共同邁向社會主義偉業的道路上，我深信未來朝中兩黨、兩國之間的合作會變得更緊密。」