國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

▲▼北韓平壤往返中國北京的國際列車。（圖／VCG）

▲北韓平壤往返中國北京的國際列車。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）平壤往返中國北京的國際列車，過去6年多以來因為新冠疫情而停駛。不過，相關當局證實，將從本月12日起恢復運行、每週4次，主要運送外交官與公務人員，若有剩餘座位才會開放給一般旅客搭乘。此舉被視為中朝關係修復訊號。

根據《韓聯社》，中國國家鐵路集團客戶服務中心關係人士今（10）日接受電話訪問時透露，北京往返平壤的國際列車將從12日起復駛，且列車將從北京當地時間下午5時26分出發，隔天下午6時抵達平壤，中途將短暫停靠遼寧省丹東市，該座城市隔著鴨綠江與北韓新義州相望。

列車編組中，最後兩節車廂為旅客使用，其餘多數車廂仍以貨運或其他用途為主。客戶服務中心指出，「該列車優先運送外交官及公務人員，若有剩餘座位，才可能開放給一般乘客」，而一般旅客可從丹東上車。

日媒《共同社》指出，平壤－北京國際列車原本是連結北韓與中國首都的重要陸上通道，但自從新冠疫情爆發後，北韓長期封閉邊境，國際列車運行被迫中斷。疫情以前，前往北韓的外國旅客以中國人為大宗，但疫情期間幾乎停止接待中國觀光客。

另外，北韓官媒《朝中社》則指出，中國國家主席習近平向北韓最高領導人金正恩傳送賀電，恭喜金正恩再度當選為朝鮮勞動黨總書記。對此，金正恩則是回應道，「在共同邁向社會主義偉業的道路上，我深信未來朝中兩黨、兩國之間的合作會變得更緊密。」

相關新聞

封山期強爬富士山　2外籍客失足墜坡命危

封山期強爬富士山　2外籍客失足墜坡命危

日本富士山9日發生一起嚴重的登山意外，有三名外籍遊客無視「封山令」強行登山，導致其中兩名男女不慎滑落墜坡。當地警方與消防部門接獲報案後，立即出動搜救隊展開徹夜救援，目前已知一名瑞典籍女子傷勢嚴重，處於命危狀態，另一名紐西蘭籍男子則受重傷。

美軍調薩德援中東　李在明：反對武器搬離基地

美軍調薩德援中東　李在明：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

