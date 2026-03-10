羅智強送大聲公、支持者贈黑馬　何元楷領表拚新北議員初選

▲何元楷領表拚新北議員初選 。（圖／何元楷提供）



記者崔至雲／台北報導

今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨新北市黨部今（10日）起受理議員提名登記至12日，預計提名38席。第11選舉區（汐止、金山、萬里）議員參選人何元楷領表登記初選，立法委員羅智強與台北市議員楊植斗陪同現身，並贈送大聲公。此外，多位支持者現場高喊「加油、凍蒜」，何則大喊「我已經準備好」。

何元楷表示，感謝他的師父羅智強以及師兄楊植斗到現場陪同領表登記。他強調，他過去曾擔任台北市長蔣萬安的幕僚，也當過桃園市長張善政的發言人，現在也是羅智強國會辦公室主任，有市政與國政經驗的他，若未來順利當選議員，可以立即上手，為民服務。

何元楷提到，在地方受到許多民眾肯定，他也承諾未來若當選議員，絕對是全力以赴為汐止、金山、萬里來打拚，要當一個使命必達、為民謀福的民意代表。

羅智強也特別贈送何元楷一把「大聲公」，象徵傳承為民發聲的戰力。羅智強表示，何元楷是他的辦公室主任，更是長期並肩作戰的子弟兵。羅智強說，大罷免時期，何元楷不只幫個別立委反罷免，也幫立法委員李彥秀、王鴻薇、葉元之、徐巧芯等多位立委「反惡罷」，因此受到許多立委肯定。

羅智強強調，他支持何元楷不純粹是因為何元楷是他的子弟兵，而是國民黨需要忠肝義膽、勇往直前、講義氣的新生代，何元楷正符合這些條件，且何元楷對於國政市政都有歷練，是不可多得的人才。

羅智強也呼籲汐止金山萬里的朋友接到民調電話，沒有第二個選項，唯一支持「何元楷」。這不是為了羅智強，是為了國民黨。因為何元楷是國民黨忠誠、幹練、勇敢、資歷完整的青年戰將。

楊植斗表示，何元楷跟他並非只是同事，是合作無間的夥伴。何元楷也曾經在台北市政府文化局當過機要秘書，業務上他準備的資料鉅細靡遺，交辦的工作何元楷絕對是百分之一百二十來做好。楊植斗說，論勤政、專業度，在何元楷身上有很好的展現。再加上何元楷有市府的經驗，相信能給汐止、金山、萬里不同的面貌。

最後，現場有位支持何元楷的支持者，送給何元楷她親手編織的「黑馬」，象徵何元楷是一匹黑馬，祝福贏下議員選戰。