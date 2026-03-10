川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

▲川普將金正恩視為「好朋友」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國總統川普下令對伊朗展開軍事打擊，中東戰事持續升溫，外界也關注這場衝突對北韓（朝鮮）戰略思維的影響。多名專家分析，伊朗遭攻擊的局勢，恐進一步強化北韓最高領導人金正恩的信念——唯有擁有核武，才能確保安全且延續政權。伊朗戰爭可能讓平壤更加謹慎，甚至降低重啟核談判的可能性。

根據《衛報》，北韓近日從規模最大、排水量達5000噸的海軍新型驅逐艦「崔賢號」發射飛彈，被視為對外傳遞戰略訊號。分析人士認為，金正恩在此時刻特別提到核武發展，顯然不只是針對國內軍事成果，而是要向外界釋放出更明確的戰略訊號。

專家指出，美國與以色列近期對伊朗的空襲行動，讓平壤當局更加堅信核武是確保政權安全的唯一手段。南韓大田大學教授、前國防部官員宋承鐘（Song Seong-jong，音譯）表示，金正恩很可能認為伊朗遭到攻擊的根本原因在於「沒有核武」。

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

北韓2006年進行首次核試驗以來，核武計畫在聯合國制裁壓力下仍持續推進，最近一次核試是在2017年。雖然外界對北韓核武庫規模仍有不同評估，但瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2025年的報告指出，北韓目前約擁有50枚核彈頭，且具備足夠的可裂變材料，未來還可以再製造約40枚。

對金正恩而言，強化核嚇阻能力也意味著避免重蹈部分中東政權領導人的覆轍。分析人士認為，平壤近年加強與俄羅斯及中國的戰略合作，再加上核武能力逐步提升，讓北韓領導層相信自己能避免像伊拉克、利比亞甚至當前伊朗領導層面臨的處境。

面對伊朗戰爭，北韓外務省的回應顯得相對謹慎。平壤譴責美國與以色列的空襲是「非法侵略行為」，並指控華府展現「霸權與流氓本性」，但並未直接點名批評川普。觀察人士認為，這種措辭顯示北韓仍希望保留與美國談判的空間。

▲▼金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

不過，多名分析人士認為，伊朗戰事也可能使華府與平壤之間的核談判更加困難。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問賽勒（Sydney Seiler）指出，川普願意動用軍事力量作為談判籌碼，「可能會讓金正恩更加不安，也更不願倉促重啟談判」。

另一方面，也有學者認為，金正恩仍可能因政權長期安全考量而重回談判桌。南韓統一研究院分析師趙漢凡表示，「與伊朗不同，北韓幾乎不可能走上去核化」，因為境內遍布核設施。