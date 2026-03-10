　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

▲▼川普表示，仍與金正恩維持良關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將金正恩視為「好朋友」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國總統川普下令對伊朗展開軍事打擊，中東戰事持續升溫，外界也關注這場衝突對北韓（朝鮮）戰略思維的影響。多名專家分析，伊朗遭攻擊的局勢，恐進一步強化北韓最高領導人金正恩的信念——唯有擁有核武，才能確保安全且延續政權。伊朗戰爭可能讓平壤更加謹慎，甚至降低重啟核談判的可能性。

根據《衛報》，北韓近日從規模最大、排水量達5000噸的海軍新型驅逐艦「崔賢號」發射飛彈，被視為對外傳遞戰略訊號。分析人士認為，金正恩在此時刻特別提到核武發展，顯然不只是針對國內軍事成果，而是要向外界釋放出更明確的戰略訊號。

專家指出，美國與以色列近期對伊朗的空襲行動，讓平壤當局更加堅信核武是確保政權安全的唯一手段。南韓大田大學教授、前國防部官員宋承鐘（Song Seong-jong，音譯）表示，金正恩很可能認為伊朗遭到攻擊的根本原因在於「沒有核武」。

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

北韓2006年進行首次核試驗以來，核武計畫在聯合國制裁壓力下仍持續推進，最近一次核試是在2017年。雖然外界對北韓核武庫規模仍有不同評估，但瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2025年的報告指出，北韓目前約擁有50枚核彈頭，且具備足夠的可裂變材料，未來還可以再製造約40枚。

對金正恩而言，強化核嚇阻能力也意味著避免重蹈部分中東政權領導人的覆轍。分析人士認為，平壤近年加強與俄羅斯及中國的戰略合作，再加上核武能力逐步提升，讓北韓領導層相信自己能避免像伊拉克、利比亞甚至當前伊朗領導層面臨的處境。

面對伊朗戰爭，北韓外務省的回應顯得相對謹慎。平壤譴責美國與以色列的空襲是「非法侵略行為」，並指控華府展現「霸權與流氓本性」，但並未直接點名批評川普。觀察人士認為，這種措辭顯示北韓仍希望保留與美國談判的空間。

▲▼北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

▲▼金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

不過，多名分析人士認為，伊朗戰事也可能使華府與平壤之間的核談判更加困難。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問賽勒（Sydney Seiler）指出，川普願意動用軍事力量作為談判籌碼，「可能會讓金正恩更加不安，也更不願倉促重啟談判」。

另一方面，也有學者認為，金正恩仍可能因政權長期安全考量而重回談判桌。南韓統一研究院分析師趙漢凡表示，「與伊朗不同，北韓幾乎不可能走上去核化」，因為境內遍布核設施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　
回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

快訊／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛！　美FAA證實

《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

快訊／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛！　美FAA證實

《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵：要有覺悟

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

國際熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

伊朗再襲波灣多國　外長放話「無限期開火」

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

18歲女遊客飯店遭8男性侵　還拍片炫耀

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

更多熱門

相關新聞

伊朗再襲波灣多國　外長放話「無限期開火」

伊朗再襲波灣多國　外長放話「無限期開火」

中東戰火持續升級，伊朗於10日向多個波斯灣國家發動新一波攻擊，導致國際油價劇烈震盪。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對此強硬表示，伊朗已做好充分準備，飛彈攻擊將持續「直到達成目標為止」，並斷言目前已無與美國談判的空間。

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

睽違6年！重啟「平壤往返北京」國際列車

睽違6年！重啟「平壤往返北京」國際列車

封山期強爬富士山　2外籍客失足墜坡命危

封山期強爬富士山　2外籍客失足墜坡命危

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

關鍵字：

日韓要聞北美要聞美伊開戰金正恩川普北韓朝鮮核武

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面