社會 社會焦點 保障人權

逢甲大學樹倒壓死碩士生！農業部：專家才知道　校長5人不起訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲逢甲大學樹木倒塌壓死碩士生案，校方與維護廠商5人獲不起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅／台中報導

逢甲大學去年6月發生榕樹倒塌，造成一名吳姓材料系碩士生被壓中身亡。吳生媽媽數次陳情、替無辜喪命的兒子喊冤，並且對校方以及維護樹木廠商提告過失致死。檢方近日偵結，依據農業部林業試驗所的專業證詞，認定該樹病況要專家才能看出，難認定5名被告有「應注意而未注意」，將他們全部處分不起訴。

去年6月13日17時許，吳姓碩士生（23歲）跟女友行走在逢甲大學校園的「榕榕健康步道」，不料其中一棵大樹突然倒塌，造成現場4名學生受傷，其中吳傷勢最為嚴重，當場就已經無呼吸心跳，被緊急送醫後，仍因為面部、胸腔凹陷變形，造成全身多處骨折、多重性外傷，家屬只能選擇放棄急救，吳因創傷性顱腦損傷身亡。

▲▼逢甲大學榕樹倒塌壓死碩一男，死者家屬重回現場招魂，媽媽哭到腿軟。（圖／記者白珈陽攝）

▲家屬認為，校方跟廠商都涉及過失致死。（圖／記者白珈陽攝）

吳生媽媽事後對逢甲大學校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長以及一名修剪樹木呂姓廠商提出過失致死告訴。

家屬認為，校方以及廠商在事發前4個月，就已經知道校區忠勤樓旁的步道褐根病嚴重，卻未做出防護或是治療措施，任不特定師生持續使用通行。

不過，檢方訊問時，黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長以及呂姓廠商均否認犯行。黃姓總務長指出，校樹維護是總務處業務，具體由事務組美化隊負責，並未要求要有一定專業背景，也不曾聽聞榕樹有異狀；葉姓事務組長跟趙姓美化隊長指出，有規劃請樹木醫生來診察，2019年曾委託「台灣樹木保育公司」進行榕樹檢查，並是沒有發現褐根病或是其他異狀；呂姓廠商則說，去年農曆年節有承攬修剪工作，也未發現樹木染病。

檢方於去年6月16日會同農業部林業試驗所到場勘驗，專家小組認為，倒塌榕樹有明顯枝葉變小、樹冠稀疏情況，主幹根系也可以見到明顯褐根病病徵，但難以推算病程演進時間，以及何時有倒塌風險。

專家小組說，推算榕樹倒塌前一週可以看到樹木根部有褐根病菌絲麵，但要植物疾病專業人士才能分辨。

▲▼ 台中逢甲大學「榕榕健康步道(榕榕大道)」的路樹倒塌，造成1人身亡、3人輕傷。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼檢方依照專家小組勘驗後認定，該樹褐根病情況，需要專家才能看出，5名被告無應注意而未注意。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼ 台中逢甲大學「榕榕健康步道(榕榕大道)」的路樹倒塌，造成1人身亡、3人輕傷。（圖／記者白珈陽攝，下同）

檢方認為，依據林業試驗所專家小組所述，趙姓美化隊長與呂姓廠商僅有園藝經驗，不具備植物病蟲害專業背景，難認定2人有能注意而未注意，因此也無從回報給校方葉姓事務組長、黃姓總務長以及校長王葳，難認定5人有應注意而未注意情形。

家屬指出，副校長唐國豪於媒體採訪之際，就坦承前一次修剪時有異狀，把樹木列管監控。但唐國豪於訊問時表示，所謂「列管」是針對樹齡較大、生長歪斜或是種植於花檯上的樹木，進行投藥、疏枝，並非知悉有褐根病。

綜上，檢方認為5名被告過失致死罪嫌不足，諭知不起訴處分，仍可聲請再議。

即／台中28歲男陳屍中正公園

即／台中28歲男陳屍中正公園

台中市北區中正公園10日上午傳出死亡案件，一名居住在公園內路橋下方的林姓男子（28歲），平時就有慢性疾病，近日疑似疾病因素導致身體不適，今早有其他街友嘗試叫醒林男，但林男沒有反應，經警消人員到場，發現林男已經死亡，警方立即封鎖現場調查，全案已經報請檢方相驗，釐清死因，已經通知家屬。

台中工業區男子墜落中庭身亡　身分待查

台中工業區男子墜落中庭身亡　身分待查

嘉義嚴重車禍！2車碰撞「車頭爛毀」釀1死8傷

嘉義嚴重車禍！2車碰撞「車頭爛毀」釀1死8傷

逢甲女大生癲癇發作休克　119線上指導AED救回

逢甲女大生癲癇發作休克　119線上指導AED救回

即／高雄30歲女租客失聯　赫見陳屍屋內

即／高雄30歲女租客失聯　赫見陳屍屋內

關鍵字：

逢甲逢甲大學榕樹大樹倒塌專家碩士生死亡

讀者迴響

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

