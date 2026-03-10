逢甲大學樹倒壓死碩士生！農業部：專家才知道　校長5人不起訴

▲逢甲大學樹木倒塌壓死碩士生案，校方與維護廠商5人獲不起訴。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

逢甲大學去年6月發生榕樹倒塌，造成一名吳姓材料系碩士生被壓中身亡。吳生媽媽數次陳情、替無辜喪命的兒子喊冤，並且對校方以及維護樹木廠商提告過失致死。檢方近日偵結，依據農業部林業試驗所的專業證詞，認定該樹病況要專家才能看出，難認定5名被告有「應注意而未注意」，將他們全部處分不起訴。

去年6月13日17時許，吳姓碩士生（23歲）跟女友行走在逢甲大學校園的「榕榕健康步道」，不料其中一棵大樹突然倒塌，造成現場4名學生受傷，其中吳傷勢最為嚴重，當場就已經無呼吸心跳，被緊急送醫後，仍因為面部、胸腔凹陷變形，造成全身多處骨折、多重性外傷，家屬只能選擇放棄急救，吳因創傷性顱腦損傷身亡。

▲家屬認為，校方跟廠商都涉及過失致死。（圖／記者白珈陽攝）



吳生媽媽事後對逢甲大學校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長以及一名修剪樹木呂姓廠商提出過失致死告訴。

家屬認為，校方以及廠商在事發前4個月，就已經知道校區忠勤樓旁的步道褐根病嚴重，卻未做出防護或是治療措施，任不特定師生持續使用通行。

不過，檢方訊問時，黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長以及呂姓廠商均否認犯行。黃姓總務長指出，校樹維護是總務處業務，具體由事務組美化隊負責，並未要求要有一定專業背景，也不曾聽聞榕樹有異狀；葉姓事務組長跟趙姓美化隊長指出，有規劃請樹木醫生來診察，2019年曾委託「台灣樹木保育公司」進行榕樹檢查，並是沒有發現褐根病或是其他異狀；呂姓廠商則說，去年農曆年節有承攬修剪工作，也未發現樹木染病。

檢方於去年6月16日會同農業部林業試驗所到場勘驗，專家小組認為，倒塌榕樹有明顯枝葉變小、樹冠稀疏情況，主幹根系也可以見到明顯褐根病病徵，但難以推算病程演進時間，以及何時有倒塌風險。

專家小組說，推算榕樹倒塌前一週可以看到樹木根部有褐根病菌絲麵，但要植物疾病專業人士才能分辨。

▲▼檢方依照專家小組勘驗後認定，該樹褐根病情況，需要專家才能看出，5名被告無應注意而未注意。（圖／記者白珈陽攝，下同）



檢方認為，依據林業試驗所專家小組所述，趙姓美化隊長與呂姓廠商僅有園藝經驗，不具備植物病蟲害專業背景，難認定2人有能注意而未注意，因此也無從回報給校方葉姓事務組長、黃姓總務長以及校長王葳，難認定5人有應注意而未注意情形。

家屬指出，副校長唐國豪於媒體採訪之際，就坦承前一次修剪時有異狀，把樹木列管監控。但唐國豪於訊問時表示，所謂「列管」是針對樹齡較大、生長歪斜或是種植於花檯上的樹木，進行投藥、疏枝，並非知悉有褐根病。

綜上，檢方認為5名被告過失致死罪嫌不足，諭知不起訴處分，仍可聲請再議。