政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣總人口連26個月負成長　2月新生兒6523人再創新低

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲根據內政部公布的2月人口統計，台灣總人口連26個月負成長　2月新生兒6523人再創新低。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（10日）公布2月戶口統計資料，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人，平均每天減少285.87人，與1月比較則減少8772人，已連續26個月負成長。在新生兒方面，2月出生數為6523人，折合年粗出生率為3.65‰，是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人。

內政部指出，依據戶籍登記資料，截至115年2月底止，全國戶數共有986萬5599戶，與去年同月比較增加27萬8083戶，與1月比較增加6922戶；每戶平均人口數來看，平均為2.36人，較上年同月減少0.08人。

就縣市別言，戶數以新北市178萬9949戶最多，占總戶數18.14%，其次為高雄市121萬1266戶，占12.28%，再其次為台中市117萬1627戶，占11.88%；每戶平均人口部分，以連江縣3.34人最多，其次為金門縣2.97人，再其次為彰化縣2.72人。

人口數方面，截至2月底為止，全國2328萬273人，與去年同月比較減少10萬4341人，平均每天減少285.87人，與1月比較則減少8772人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.60%，其次為新竹縣0.29%、再其次為台中市0.18%；人口減少最多為金門縣2.50%，其次為連江縣1.96%，再其次為台北市1.87%。

出生人口方面，115年2月出生數為6523人，約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為3.65‰，較去年同月減少3884人（-37.32%），較1月減少2200人（-25.22%）。根據統計，2月出生率已刷新單月新低紀錄，首度跌破7000人。

人口死亡數部分，死亡為1萬4881人，平均約每2.7分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.33‰，較去年同月減少7007人，相比1月減少2648人。

另外，115年2月結婚對數合計6733對，其中，不同性別6534對、同性別199對，折合年粗結婚率為3.77‰。離婚／終止結婚對數為2995對，其中不同性別2939對，同性別56對，折合年粗離婚率為1.68‰。

2月遷入人口數為5萬6116人，較去年同月減少6萬6876人，較1月減少1萬4926人；遷出人口數為5萬6530人，較去年同月減少6萬6416人，較1月減少1萬5793人，淨遷入人口數為-414人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為台中市847人，其次為新北市617人，再其次為桃園市490人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

