　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上新低！2月新生兒僅6523人　全國總人口連26降

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲內政部最新人口統計，今年2月新生兒數僅6523人，為有紀錄以來新低。（示意圖／pixabay）

文／中央社

內政部統計，截至民國115年2月底，台灣人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；2月新生兒共6523人，較1月少了2200人、大減25.2%，這也是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，粗出生率最低縣市為基隆市、台南市與連江縣。

內政部今（10）天公布115年2月戶口統計資料，截至今年2月底，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人，平均每天減少285.87人，與1月比較則減少8772人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就縣市別言，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.60%，其次為新竹縣0.29%、台中市0.18%；人口減少最多依序為金門縣2.50%、連江縣1.96%、台北市1.87%。

備受關注的新生兒部分，今年2月出生數為6523人，約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之3.65，較1月減少2200人，也較去年同期減少3884人。就縣市來說，粗出生率最高為澎湖縣千分之5.62，其次為台東縣千分之4.95、花蓮縣千分之4.68；最低依序為基隆市千分之2.54、台南市千分之2.85、連江縣千分之2.87。

繼去年4月新生兒8684人、5月8433人、11月7946人接連創下史上單月新低紀錄後，今年2月出生數6523人，更是單月新生兒首度跌破7000人。

死亡數方面，2月死亡1萬4881人，平均約每2.7分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.33，較去年同期減少7007人，較1月減少2648人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，2月遷入人口數為5萬6116人，較1月減少1萬4926人；遷出人口數為5萬6530人，較1月減少1萬5793人，淨遷入人口數為負414人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2月人口自然增加為負8358人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2月為負414人；整體計算自然增加與社會增加後，2月總人口較1月減少8772人。

此外，2月結婚共6733對，其中不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為千分之3.77。離婚/終止結婚共2995對，其中不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為千分之1.68。

截至今年2月底，台灣0至14歲人口數為266萬7349人，占總人口比率11.46%；15至64歲人口數為1590萬5248人，占68.32%；65歲以上人口數為470萬7676人，占20.22%。與1月相較，0至14歲與15至64歲人口比率都些微下降，65歲以上老年人口占比則增加0.07個百分點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／質疑中華隊打假球　50歲男曝光：真的嚇到了、對不起
八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕
中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊
「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛
快訊／捷藍航空要求所有航班停飛！　美FAA證實
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證
男歌手婚變！妻爆他薇閣嫖妓「約砲boy」　判賠5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／諾羅、流感夾殺！護理師「口罩戴緊」仍中鏢　虛弱慘打點滴

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了：確定合法欸？

台人1聊天習慣超分裂！同朋友「3平台聊不同事」全笑翻：正常

中華郵政再公告「15國國際郵件停寄」　110件退回還郵資

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！過來人點頭：每次都被瞪

中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道歉

【廣編】「黑松世界」變身超好玩教室　3月親子活動開放免費報名

史上新低！2月新生兒僅6523人　全國總人口連26降

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光：會瘋掉

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

獨／諾羅、流感夾殺！護理師「口罩戴緊」仍中鏢　虛弱慘打點滴

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了：確定合法欸？

台人1聊天習慣超分裂！同朋友「3平台聊不同事」全笑翻：正常

中華郵政再公告「15國國際郵件停寄」　110件退回還郵資

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！過來人點頭：每次都被瞪

中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道歉

【廣編】「黑松世界」變身超好玩教室　3月親子活動開放免費報名

史上新低！2月新生兒僅6523人　全國總人口連26降

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光：會瘋掉

二伯帶蔡桃貴出國GG！機場3舉動「兒子勸說反應好超齡」：很有安全感

獨／諾羅、流感夾殺！護理師「口罩戴緊」仍中鏢　虛弱慘打點滴

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

因費仔老婆爆紅！　TEAM TAIWAN歐告限量再開賣

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

更多熱門

相關新聞

朝野將協商「李貞秀立法委員認定」　綠：期待韓國瑜勇於任事

朝野將協商「李貞秀立法委員認定」　綠：期待韓國瑜勇於任事

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，不符參選立委資格。立法院長韓國瑜明（11日）將召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員認定」。而前民眾黨主席柯文哲也坦言，就連黨內部民調都顯示民眾不贊成李貞秀當立委。對於李貞秀立委資格，民進黨今（10日）表示，期待韓國瑜作為立法院大家長要勇於任事，法律面前人人平等，任何人有任何中華民國以外的雙重國籍，都不能擔任公職，這樣的規定不該因為任何人有動搖。

遭白營控隱匿京華城案「未違法」公文　內政部國土署回應了

遭白營控隱匿京華城案「未違法」公文　內政部國土署回應了

舊厝換新衫！　老宅延壽計畫5月開放申請

舊厝換新衫！　老宅延壽計畫5月開放申請

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

關鍵字：

新生兒內政部

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面