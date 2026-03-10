饒舌歌手婚變！妻爆料他薇閣嫖妓　嗆「改名約砲boy」判賠償5萬

▲張姓饒舌歌手的妻子發文指控他嫖妓、婚外情，證據不足反賠5萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

饒舌歌手Finesse'Boy(張傑瑞)曾和KNOWKNOW、瘦子等多位名人合作推出歌曲，他於2020年結婚後，轉往中國發展事業，然而他的潘姓妻子從2024年起，就不斷在社群媒體爆料他出軌，甚至嗆他「你改名叫約砲boy吧」，兩人撕破臉鬧上法院，皆提出離婚並互相求償。士林地院審理，法官認為潘女的爆料未提出足夠證據，已損害張的名譽，判潘要賠5萬，而兩人婚姻破裂已無法挽回，判決兩人離婚。

潘女控訴，兩人從2020年1月結婚，然而自從張到中國工作後，對她的熱情熱情驟減，經常藉故不回台灣，甚至多次前往聲色場所，找當地女人陪伴，並公開親暱合照。

潘女指出，張在2022年9月間，就到台北市中山區薇閣摩鐵嫖妓，2023年12月到隔年5月，又和暱稱「MKR」的女子發展婚外情，同時間不斷和其他女人在社交媒體平台上藕斷絲連、傳送色情訊息，讓她發現後大受打擊，對張的信任全部崩毀，除了對張求償40萬元外，也希望法官能判准兩人離婚。

張則表示，他從2023年長期在中國工作，因事業忙碌，和潘女的相處、溝通的時間大幅減少，雙方開始不停爭吵，他雖解釋因為事業需求，所以需要經常和人聚餐交際，但潘女仍認為他與人的關係不單純，為了平息爭吵，他才寫「道歉訊息」，並非真的有出軌、嫖妓。然而潘女多次在社群平台詆毀他的人格，導致他被人訕笑、痛苦不已，婚姻破裂已沒有回復可能，請法官判准離婚，另對潘女求償15萬元。

對此，潘女回應，張身為創作型歌手，長期旅居中國發展，作為公眾人物，言行和私德應成為眾人表率，她揭發張的婚外情，是要警示大家不要受騙，督促女性同胞注意避免自身權益受損。

不過法官認為，潘女雖提出張摟抱暱稱「MKR」女子的社群網站翻拍照片，但張為藝人身分，參與社交活動而在公開場合有與他人較為親密合影，符合張的職業需求，屬正常社交行為，另張雖在「Onlyfans」和他人談及性話題，也曾表示「我就是不應該去嫖妓」等語，但通篇訊息看來，也可能是張為了夫妻和平相處，才順著潘女的言詞，因都無更進一步的證據，難認張有嫖妓、婚外情。

法官表示，潘女僅因主觀上懷疑張出軌，就多次在網路公開發文狂嗆「你改名叫約砲boy吧」、「垃圾人有小三女友就算了還繼續找女生約砲」、「非尼斯約砲日記好滋潤呢」、「非尼斯的朋友們勸勸他吧，總有一天得性病」，已損害張的名譽，判潘要賠5萬元。另雙方婚姻期間爭吵不斷，婚姻破裂已無法回復，判准兩人離婚。可上訴。