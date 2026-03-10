猛禽也會「逛草地」　山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館園區為保育類猛禽「大冠鷲」的重要棲地，平時常可見牠們在天空盤旋滑翔的英姿，不過館方近日在園區草地上觀察到一隻大冠鷲降落地面覓食的畫面，與平日高空翱翔的形象形成強烈對比，也成為難得一見的生態紀錄。

館方人員表示，大冠鷲通常多在高空盤旋或停棲於高處樹枝，憑藉敏銳視力搜尋獵物，因此在園區上空活動並不罕見，但直接降落在開闊草地上活動的情況相對少見。當天清晨巡視園區時，遠遠看見草地上有一隻體型不小的鳥類低頭活動，乍看甚至讓人誤以為是火雞，走近觀察後才確認原來是一隻大冠鷲正在覓食。

從現場畫面可見，大冠鷲站立在草地上，不時低頭搜尋食物，神情專注。館方研判，牠可能是在地面尋找昆蟲、小型爬蟲類或其他可食獵物。與平時展翼滑翔、氣勢十足的猛禽形象相比，落地覓食時顯得格外低調，也讓人看見猛禽較少被注意的一面。

山上花園水道博物館指出，園區內保留大片草地與林木環境，加上生態環境維持良好，長期吸引多種鳥類棲息與活動，大冠鷲更是園區常見的指標性物種之一。這次近距離觀察到大冠鷲在地面活動，也再次顯示園區生態環境多樣且穩定。

館方也提醒，若遊客在園區內遇見野生鳥類活動，建議保持適當距離觀察，不干擾、不追逐，讓野生動物能在自然環境中自在生活，也共同守護園區珍貴的生態資源。