　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

猛禽也會「逛草地」　山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
台南山上花園水道博物館園區為保育類猛禽「大冠鷲」的重要棲地，平時常可見牠們在天空盤旋滑翔的英姿，不過館方近日在園區草地上觀察到一隻大冠鷲降落地面覓食的畫面，與平日高空翱翔的形象形成強烈對比，也成為難得一見的生態紀錄。

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

館方人員表示，大冠鷲通常多在高空盤旋或停棲於高處樹枝，憑藉敏銳視力搜尋獵物，因此在園區上空活動並不罕見，但直接降落在開闊草地上活動的情況相對少見。當天清晨巡視園區時，遠遠看見草地上有一隻體型不小的鳥類低頭活動，乍看甚至讓人誤以為是火雞，走近觀察後才確認原來是一隻大冠鷲正在覓食。

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

從現場畫面可見，大冠鷲站立在草地上，不時低頭搜尋食物，神情專注。館方研判，牠可能是在地面尋找昆蟲、小型爬蟲類或其他可食獵物。與平時展翼滑翔、氣勢十足的猛禽形象相比，落地覓食時顯得格外低調，也讓人看見猛禽較少被注意的一面。

▲台南山上花園水道博物館園區罕見拍到大冠鷲降落草地覓食畫面。（記者林東良翻攝，下同）

山上花園水道博物館指出，園區內保留大片草地與林木環境，加上生態環境維持良好，長期吸引多種鳥類棲息與活動，大冠鷲更是園區常見的指標性物種之一。這次近距離觀察到大冠鷲在地面活動，也再次顯示園區生態環境多樣且穩定。

館方也提醒，若遊客在園區內遇見野生鳥類活動，建議保持適當距離觀察，不干擾、不追逐，讓野生動物能在自然環境中自在生活，也共同守護園區珍貴的生態資源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／質疑中華隊打假球　50歲男曝光：真的嚇到了、對不起
八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕
中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊
「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛
快訊／捷藍航空要求所有航班停飛！　美FAA證實
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證
男歌手婚變！妻爆他薇閣嫖妓「約砲boy」　判賠5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南農漁特產東京亮相　黃偉哲率團推百項產品拚外銷

延續救災戰力　南消贈聯電消防車強化南科自主防災

猛禽也會「逛草地」　山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

2026樂活鯤喜灣3/21登場　串聯鯤鯓、喜樹、灣裡邀民眾深度遊

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

屏東玉賢宮3/14遶境　白沙屯等5大宮廟贊境...里港警交管上路

強化火場指揮調度能力　南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

月領8千學技能　勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

台南文化中心特色候車亭啟用　海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

台南農漁特產東京亮相　黃偉哲率團推百項產品拚外銷

延續救災戰力　南消贈聯電消防車強化南科自主防災

猛禽也會「逛草地」　山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

2026樂活鯤喜灣3/21登場　串聯鯤鯓、喜樹、灣裡邀民眾深度遊

基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

停用近20年！基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

屏東玉賢宮3/14遶境　白沙屯等5大宮廟贊境...里港警交管上路

強化火場指揮調度能力　南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

月領8千學技能　勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

台南文化中心特色候車亭啟用　海洋意象結合藝文地標成打卡新亮點

二伯帶蔡桃貴出國GG！機場3舉動「兒子勸說反應好超齡」：很有安全感

獨／諾羅、流感夾殺！護理師「口罩戴緊」仍中鏢　虛弱慘打點滴

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

華郵社論：伊朗戰爭「中俄成為2大贏家」　美國再陷中東泥沼

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

國民黨公布南投13鄉鎮市長參選人　「綠11地缺席」藍喊全壘打

交部修法開放多元計程車至機場載客　最快6月高雄試辦

因費仔老婆爆紅！　TEAM TAIWAN歐告限量再開賣

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

台中友善中高齡企業認證開跑！

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

春意漸濃，位於台南市山上區的山上花園水道博物館園區花況持續升溫。館方表示，目前櫻花整體綻放率已逾六成，粉白花色分區展開；博物館區九重葛進入盛開期，池塘睡蓮亦陸續綻放，呈現多點開花景象。整體花況穩定，園區動線順暢，適合民眾安排時間入園賞花踏青。

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南山上花園水道博物館春節登場「裝水水」走春拍美照

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成寒流助攻迎盛開

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成寒流助攻迎盛開

關鍵字：

猛禽山上花園水道博物館大冠鷲覓食

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面