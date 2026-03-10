2026樂活鯤喜灣3/21登場　串聯鯤鯓、喜樹、灣裡邀民眾深度遊

▲2026樂活鯤喜灣將於3月21、22日登場，串聯鯤鯓、喜樹、灣裡三大聚落推出多元文化活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

深受民眾喜愛的台南南區年度盛會「2026樂活鯤喜灣」將於3月21日、22日熱鬧登場，今年活動串聯鯤鯓、喜樹、灣裡三大特色聚落，整合文化走讀、產業體驗與在地美食，打造豐富多元的春日嘉年華，台南市政府10日在鯤鯓里活動中心舉辦活動記者會，由副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，邀請全國民眾走進南區，來一趟結合文化與生活的深度旅行。

姜淋煌表示，「樂活鯤喜灣」活動已邁入第17年，逐漸成為南區重要品牌活動，感謝地方各界長期投入與支持，使活動一年比一年更具特色。透過活動不僅能行銷地方特色美食，也能帶動觀光與地方發展，吸引台南市民乃至全國民眾前來參與。

姜淋煌指出，鯤鯓擁有珍貴的紅樹林生態景觀，是親近自然的絕佳場域；喜樹則保存完整傳統聚落風貌與龜醮文化，展現深厚的人文底蘊；灣裡以王船信仰與特色小吃聞名，生活氣息濃厚。透過活動串聯三地文化特色，讓更多人認識南區多元且獨特的地方風貌。今年主場地設在鯤鯓地區，以「三地共好、文化共融」為核心概念，透過主題遊程與策展方式，讓民眾更深入了解地方文化。

南區區長蕭琇華表示，今年活動內容相當多元，規劃多項適合親子及各年齡層參與的體驗，包括陶藝彩繪、紙王船DIY、馬車與馬匹騎乘體驗、定向越野、社區特色手作課程及精彩舞台演出等，讓民眾在遊玩過程中認識地方故事與產業特色。

此外，深受期待的「風味餐美食饗宴」將於四鯤鯓龍山寺前廣場席開宴席，選用在地新鮮食材，結合傳統辦桌手藝與創意料理，呈現專屬南區的經典滋味。今年在廟方支持下，每桌補助1200元，民眾只需3800元即可享用原價5000元的豐盛料理，現場並安排音樂團隊演出，營造熱鬧溫馨的春日夜晚。

南區區公所表示，民眾若想參加各項遊程及美食活動，可透過活動專屬報名網站報名，或至四鯤鯓龍山寺會計室及南區區公所2樓人文課報名，各項活動名額有限，額滿為止。

今日記者會包括市議員周麗津、李啟維、林美燕、林依婷到場支持，立委林俊憲與陳亭妃服務處也派員參加，共同為活動宣傳造勢，邀請全國民眾春遊台南南區。