民生消費

名人、科技董座、金曲歌后現身動土　豪宅不打廣告改走「低調銷售」

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲名人、科技董座、金曲歌后現身動土，豪宅不打廣告改走「低調銷售」 。（圖／業者提供）

記者王威智／採訪報導

在房市進入盤整期之際，台北高端住宅市場近年出現一種不同於以往的銷售模式。過去建案多透過大量戶外廣告、媒體曝光與話題操作吸引市場目光，但近期部分精華區建案開始改採「低調銷售」策略，不公開大規模宣傳，而是透過人脈推薦、圈層邀請與私下賞屋等方式進行銷售，逐漸在房市圈引發討論。

這類操作方式與一般建案甚至豪宅行銷模式有所不同。過去多數建案會透過戶外廣告、媒體曝光或房仲平台吸引民眾預約賞屋，消費者通常只要留下資料，就能安排時間到接待中心看房。但近年部分高端住宅則改採較為封閉的銷售方式，多透過熟識客戶或特定圈層邀請賞屋，賞屋流程也相對低調，與一般公開銷售的模式形成明顯差異。

近期位於捷運東門站周邊的一處危老改建住宅案「上東門」即採取類似操作模式。該案基地位於捷運東門站周邊核心區域，地段被房市人士視為「蛋黃中的蛋黃」，雖然市場曝光不高，但在高資產族群之間逐漸形成討論。市場觀察者也形容，這類型建案更像是「圈層型銷售」，透過特定客群之間的資訊流動形成市場熱度。

▲▼房市,街景,預售屋,廣告,看板,賞屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去多數建案會透過戶外廣告、媒體曝光或房仲平台吸引民眾預約賞屋 。（資料圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，豪宅市場的確正在出現結構性變化。「這幾年可以觀察到，豪宅客戶越來越重視隱私，因此豪宅的銷售經營模式與過去有相當大的不同。」

她指出，過去豪宅多透過代銷公司進行大規模宣傳，但現在建商更傾向透過人脈與圈層經營客群。「相較於過去撒網式的市場宣傳，現在更強調人脈圈層的操作。」徐佳馨表示，這樣的模式在短期內可能會逐漸成為豪宅市場的重要銷售方式。

徐佳馨也提到，高端買方在選擇住宅時，除了產品本身品質與地段條件外，也會關心未來社區住戶的組成。「豪宅客戶除了看房子本身，也會在意鄰居是什麼樣的圈層，甚至鄰居的素質與背景，也會成為選擇標的的重要考量。」

據悉，該案透過嚴謹的購屋門檻與賞屋流程機制，將「價值認同」與「社區居住品質」置於銷售排序之前，也因此成為高端住宅圈層熱議話題，凸顯頂級市場對私密性與圈層感的偏好。其於3月5日（農曆驚蟄）舉行開工動土典禮，現場名人聚集，包括奧運獎牌得主、科技業董座、金曲歌后等。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲「上東門」開工動土典禮，奧運獎牌得主、科技業董座、金曲歌后等名人聚集，專家分析私密性與客群篩選的銷售策略。（圖／業者提供）

此外，市場觀察也指出，近年台北精華區部分高端住宅案也開始採取類似的低調銷售模式。例如西華飯店改建豪宅案「西華璞園」，同樣以邀約制賞屋為主，未進行大規模廣告宣傳，而是透過特定客群與圈層推薦進行銷售。房市人士認為，這類操作反映高端住宅市場逐漸從過去的公開宣傳，轉向更強調私密性與客群篩選的銷售策略。

近年台北市核心區土地供給逐漸稀缺，加上都市更新與危老整合時間拉長，使得精華區住宅新供給本就有限。在供給稀少的情況下，只要地段條件具備優勢，即使市場曝光度不高，仍可能在特定客群中形成關注。

專家認為，隨著房市結構逐漸轉向自住與長期資產配置需求，高端住宅的銷售模式也正在轉型。相較於過去依賴大量廣告曝光的行銷方式，「低調銷售」與圈層經營，未來可能在豪宅市場愈來愈常見。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「地產安心亞」年銷售破200戶　1招讓退單客「2間全買」

「地產安心亞」年銷售破200戶　1招讓退單客「2間全買」

暱稱「發發」的萬群地產的銷售顧問蔡旻君，踏入房地產代銷業僅短短4年，卻已創下在各個建案中穩坐「銷售第一」的驚人紀錄，甚至曾創下1年內成交超過200戶佳績，成為名副其實的「銷售女神」。

雙北未來不再最強！專家預言新三強鼎立

雙北未來不再最強！專家預言新三強鼎立

一表看32年前台中市房價布局　豪客最愛西屯「被這區強壓」

一表看32年前台中市房價布局　豪客最愛西屯「被這區強壓」

房價所得比降了！　專家潑冷水：貸款負擔率仍低

房價所得比降了！　專家潑冷水：貸款負擔率仍低

可蓋購物中心、旅館　水湳轉運中心旁萬坪基地3月招商

可蓋購物中心、旅館　水湳轉運中心旁萬坪基地3月招商

