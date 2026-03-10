自然美2025年業績穩健躍升　「AI科美、大健康」驅動轉虧為盈

▲東森自然美奉賢智慧工廠。（圖／東森自然美）

記者蔡紹堅／台北報導

亞洲知名美容護膚集團自然美生物科技有限公司（自然美）3月10日公布2025年全年業績。其中，集團全年營業額增長近52.4%，突破5.38億港元（約21.07億元新台幣），溢利激增110.2%達1058萬港元（約4143萬元新台幣），對比2024年淨虧損103.6百萬港元（約4.05百萬元新台幣）實現根本性扭轉。

核心數據彰顯轉型成效

根據業績報告，中國大陸市場作為集團增長核心引擎，2025年營業額同比大幅增長74.7%，從2024年的2.55億港元躍升至4.46億港元，佔集團總營業額的82.7%。其中，大陸市場產品銷售額同比增長73.4%至438.3百萬港元，直營門店服務收入同比激增208.9%至7.5百萬港元，雙板塊同步高增長。

門店網路高質量擴張

報告顯示，集團的門店網路實現高質量擴張，截至2025年12月31日，加盟店及銷售點達2,070家，較2024年的1,768家大幅增加，其中加盟渠道新開門店425家，直營門店也增加至23家，回顧期內，集團合共開設店鋪數量同比去年增加116家，進一步完善門店網路釋放品牌增長潛力。

戰略驅動跨越式增長

自然美生物科技主席雷倩表示，「2025年是自然美實現結構性突破的關鍵元年，集團穩步拓展多業務版圖，邁入高質量增長新階段，『AI科美、大健康』核心戰略的全面落地，推動集團業績實現跨越式增長。集團全面擁抱AI大模型技術，將其融入生產供應鏈預測到客戶售後服務的全鏈路，致力於打造權威的AI肌膚大健康檢測平台，通過數百萬級樣本訓練，為消費者提供精準護理方案，也為加盟主提供更有效的經營策略。」

自然美集團行政總裁鄭吉崇表示，「過去一年，我們圍繞集團『AI科美、大健康』核心戰略，持續推動企業經營體系的全面升級，使自然美由傳統美業品牌，逐步邁向以科技驅動的美業生態平台。AI數據系統正逐步成為集團經營決策的重要支撐，從消費者需求洞察、產品研發方向，到門店服務方案設計與會員管理，逐步形成以數據驅動的運營體系。」

未來發展藍圖清晰

自然美強調，展望未來，集團持續貫徹「AI科美、大健康」戰略，依託與百度、復旦大學國際金融學院的戰略合作，深挖AI技術在產品研發、數字化門店、智慧化行銷以及自動化管理系統升級等方面的核心賦能作用。集團計劃今年仍能實現營業額高速增長，成為中國大陸及台灣的頭部美妝大健康產業。