GPS全廢了！荷莫茲海峽千船簇擁　驚見「倒Z字、巨圓」神祕船陣

記者張方瑀／綜合報導

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）近期爆發嚴重的電子干擾，原本繁忙的水道在衛星追蹤數據上呈現出一片混亂。根據最新追蹤數據顯示，受美以對伊朗戰爭影響，該區域出現了大規模電子干擾，不僅有數以千計的船隻在螢幕上擠成一團，甚至有油輪顯示出時速近190公里的驚人航速。

電子干擾訊號大亂 海面驚見「倒Z字、圓圈」船陣

根據《彭博社》報導，最新追蹤數據顯示，荷莫茲海峽附近出現了至少12個船隻集群，部分集群規模甚至超過200多艘各類船隻。

這些船群在螢幕上排成詭異的形狀，例如在阿拉伯聯合大公國阿布達比內陸出現一個明顯的「圓形船陣」，在魯威斯（Ruwais）外海則出現了「倒Z字」型排列。

Bloomberg: Electronic interference around the Straits of Hormuz has made vessel tracking impossible.



That is, GPS navigation doesn't work on-board the ships.



Jamming was reported to have started at the onset of the conflict and impacted >1000 ships in the Persian Gulf. pic.twitter.com/YuWJCig6sn — P T S (@phithetasigma) March 10, 2026

海事領域分析師道格拉斯（Mark Douglas）直言，過去48小時內，當地的狀況變得「令人摸不著頭緒」，現在想單靠追蹤數據來判斷船隻的確切位置，幾乎是不可能的事。

油輪驚見「時速190公里」飆速？電子干擾扭曲航速

更離奇的是，電子干擾導致船隻回報的航速出現「超現實」數據，其中一艘2013年建造的成品油輪「阿斯普魯達號」（Asprouda）9日發出的訊號顯示，其在傑貝阿里（Jebel Ali）外海的航速竟然高達102.2節，相當於時速約190公里；然而，這類油輪正常的最高時速僅約16節（約30公里）。

專家指出，這種訊號偏移通常發生在地緣政治緊張、軍方展開電子戰的時期，干擾系統會讓船隻在平台上顯示的位置與實際地點完全不符。

海峽形同封鎖！單日通航僅剩5艘 川普：考慮接管

受到衝突與訊號混亂影響，這條全球能源大動脈已陷入停擺，波斯灣產油國因儲量空間耗盡，不得不縮減石油產量。布蘭特原油（Brent）期貨一度因此逼近每桶120美元，直到美國總統川普（Donald Trump）示意戰爭可能結束，價格才有所回落。

根據情報公司Windward數據，3月4日通過海峽的船隻竟然僅剩5艘，對比2月26日的120艘簡直是斷崖式崩跌。對此，川普表示美軍可能提供海軍護航，甚至向CBS透露他正在「考慮接管」該海峽，但具體細節尚未明朗。

GPS全面失靈 戰爭保費飆升讓船東焦慮爆表

由於導航系統受干擾，船隻在該海峽航行已無法依賴GPS。對於船東與承租人而言，這無疑加劇了作業焦慮。

隨著衝突持續，航運業面臨節節攀升的戰爭風險保費，且已有數艘船隻不幸遭到飛彈襲擊，專家警告，電子干擾導致的定位失靈，將使海上安全局勢更加雪上加霜。