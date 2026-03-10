國1彰化段驚見機車！騎士未戴安全帽亂竄　駕駛急煞避讓

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號彰化路段今（10）日上午出現驚險場面！一名穿著藍色羽絨衣、沒有戴安全帽的騎士，不知何故騎乘機車誤闖國道，不僅一路行駛路肩，更在車流中連續橫切兩個車道，直接鑽進內線快車道，嚇得後方小客車與貨車紛紛緊急煞車，險象環生，所幸未釀成追撞事故。

▲國1彰化段有騎士誤闖國道，驚險連切2車道。（圖／翻攝自記者爆料網，以下同）

有網友在Threads發文指出，早上8點多在國1北上202.6公里彰化路段看到這名騎士，直呼「麥鬧仔啦」。根據曝光畫面顯示，該名騎士一開始行駛於路肩，隨後竟在完全沒有減速或觀察後方來車的情況下，大膽向左橫跨，快速連續切入內線車道。進入內線車道後並未停下，而是選擇在高速行駛的車陣縫隙中持續穿梭，迫使後方多輛車緊急煞車避讓，場面相當緊繃。

國道警方表示，今天上午8時48分接獲民眾報案，指稱國道1號北向202公里處有機車誤闖，立即派遣員林分隊前往處理。2分鐘後，警方透過高速公路局中區交通控制中心調閱即時CCTV影像，發現該機車已從彰化交流道駛離國道。後續警方將調閱相關影像，通知車主到案說明，查證後依法舉發。

警方呼籲，用路人應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖國道。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，騎乘機車誤闖國道高速公路，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰；此外，若機車駕駛人未依規定戴安全帽，還可依同條例第31條第6項，處駕駛人新500元罰鍰。