基隆內寮「臺灣夢基地」續案查核過關　在地兒少陪伴邁入第6年

▲基隆安樂內寮臺灣夢計畫續案過關，兒少陪伴服務延續。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區內寮基地日前通過衛生福利部與中國信託慈善基金會「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」續案查核，象徵在地兒少陪伴服務邁入第六年。內寮社區發展協會長期結合公私部門與社區力量，提供課後陪伴、餐食照顧及多元學習，已陪伴上百名兒少成長，逐步打造穩定且溫暖的社區支持網絡。

續案查核當日由社團法人台灣照顧管理協會委員張淑慧、彭淑華，以及中國信託慈善基金會主任李婉如等人到場，針對計畫執行情形提出建議與指導。安樂區區長汪海淙、市府社會處婦女及社會行政科科長吳凱琪、內寮里長嚴福神，以及安樂社福中心、基隆社區培力中心等團隊也共同出席，見證社區多年深耕的成果。

內寮社區發展協會自2020年起投入「臺灣夢」計畫，整合家長、學校、友善企業、公部門與民間單位等多方資源，為孩子打造安全、溫暖的成長環境。基地提供生態、生活、心靈與健康等多面向的支持服務，包括課後陪伴、餐食照顧與多元學習活動，至今已陪伴超過百名兒少成長，逐漸形成穩定的社區支持網絡。

除了兒少照顧服務外，內寮社區也長期投入環境保育與生態教育，並多次舉辦國際家燕營交流活動，透過生態與文化教育深化社區特色，讓孩子在自然與人文環境中學習與成長。

專案老師魏翠嬛表示，感謝衛福部與中國信託慈善基金會長期支持，使基地能在社區持續提供穩定陪伴。她指出，透過共學共助的方式，孩子不僅建立自信，也逐漸看見自身價值，「我們最希望的是，社區的孩子能成為可以照顧自己、品格良善的人。」

內寮社區發展協會理事長王淑華則表示，臺灣夢內寮基地目前仍持續招收有需求的兒少，同時也開放招募社區志工，希望更多居民投入支持育兒家庭。她說，每一份陪伴都可能改變孩子的一生，期盼大家一起陪伴孩子成長，點燃生命的希望。

基隆市政府社會處與安樂區公所表示，未來將持續結合中央與民間資源，深化社區兒少支持服務，打造更友善的成長環境，讓孩子在社區安心扎根、逐夢前行。