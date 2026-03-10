日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

▲廣島宮島表參道商店街。（圖／記者彭懷玉攝）



記者張方瑀／綜合報導

計畫前往日本旅遊的民眾要注意了！日本政府內閣會議於今（10）日正式通過《出入國管理法》修正案，未來將仿照美國ESTA模式，導入全新的線上入境事前審查制度「JESTA」。屆時包含台灣在內等免簽入境的外國旅客，都必須在出發前完成申報，若未通過審查將直接被拒絕登機。

效法美國ESTA 沒過審查「禁止登機」

根據《NHK》、《日本經濟新聞》報導，這項備受關注的「JESTA」制度預計於2028年度正式上路。未來針對可免簽證在日本短期逗留的外國旅客，在啟程前必須先透過線上系統，向日本出入國管理廳提供個人資料、職業及入境目的。

值得注意的是，這項規定不僅限於入境觀光，連部分需要在日本轉機並短暫入境的旅客也包含在內。日本政府屆時將與各大海外機場共享資訊，航空公司在辦理報到手續時，會即時確認旅客是否取得JESTA許可，若未通過審查，旅客將無法領取登機證或搭乘船隻前往日本。

簽證手續費大漲 永住權申請上限飆至30萬日圓

除了入境審查變嚴格，在日本居留的成本也將增加。本次法案修正案中，同步調升了外國人在日本更新居留資格的手續費上限。其中，「永久居留權」（永住許可）的申請手續費上限，將由現行標準一口氣拉高至30萬日圓（約台幣6萬1000元）；而其他種類的居留簽證，上限也調整至10萬日圓（約台幣2萬元）。

日本當局表示，實際收費金額將在上述範圍內，參考後續物價水準進行機動性調整。至於目前在窗口申辦更新簽證的 6000日圓（約新台幣1200元）規費，則預計在今年4月開始的2026年度率先調升，但考量到經濟弱勢群體，未來也可能祭出相關減免措施。

外籍居民衝破413萬 調增收入將支應系統開發

入管廳數據顯示，截至2025年底，在日本持有工作、留學、技能實習及永久居留等簽證的外籍人數高達413萬人，再度刷下歷史新高。

日本政府強調，推動事前審查制度除了能加強邊境管理，也能有效縮短旅客抵達日本後的現場入境審查時間。而透過調升簽證手續費所增加的財源，將會全數投入於建置更完善的入境管理系統。該法案目前已送交國會，日府正全力爭取在本屆國會會期內通過。