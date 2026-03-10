　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

▲廣島旅遊,宮島嚴島神社,嚴島神社海上鳥居,宮島表參道商店街,楓葉饅頭,日本街道,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲廣島宮島表參道商店街。（圖／記者彭懷玉攝）

記者張方瑀／綜合報導

計畫前往日本旅遊的民眾要注意了！日本政府內閣會議於今（10）日正式通過《出入國管理法》修正案，未來將仿照美國ESTA模式，導入全新的線上入境事前審查制度「JESTA」。屆時包含台灣在內等免簽入境的外國旅客，都必須在出發前完成申報，若未通過審查將直接被拒絕登機。

效法美國ESTA　沒過審查「禁止登機」

根據《NHK》、《日本經濟新聞》報導，這項備受關注的「JESTA」制度預計於2028年度正式上路。未來針對可免簽證在日本短期逗留的外國旅客，在啟程前必須先透過線上系統，向日本出入國管理廳提供個人資料、職業及入境目的。

值得注意的是，這項規定不僅限於入境觀光，連部分需要在日本轉機並短暫入境的旅客也包含在內。日本政府屆時將與各大海外機場共享資訊，航空公司在辦理報到手續時，會即時確認旅客是否取得JESTA許可，若未通過審查，旅客將無法領取登機證或搭乘船隻前往日本。

簽證手續費大漲　永住權申請上限飆至30萬日圓

除了入境審查變嚴格，在日本居留的成本也將增加。本次法案修正案中，同步調升了外國人在日本更新居留資格的手續費上限。其中，「永久居留權」（永住許可）的申請手續費上限，將由現行標準一口氣拉高至30萬日圓（約台幣6萬1000元）；而其他種類的居留簽證，上限也調整至10萬日圓（約台幣2萬元）。

日本當局表示，實際收費金額將在上述範圍內，參考後續物價水準進行機動性調整。至於目前在窗口申辦更新簽證的 6000日圓（約新台幣1200元）規費，則預計在今年4月開始的2026年度率先調升，但考量到經濟弱勢群體，未來也可能祭出相關減免措施。

外籍居民衝破413萬　調增收入將支應系統開發

入管廳數據顯示，截至2025年底，在日本持有工作、留學、技能實習及永久居留等簽證的外籍人數高達413萬人，再度刷下歷史新高。

日本政府強調，推動事前審查制度除了能加強邊境管理，也能有效縮短旅客抵達日本後的現場入境審查時間。而透過調升簽證手續費所增加的財源，將會全數投入於建置更完善的入境管理系統。該法案目前已送交國會，日府正全力爭取在本屆國會會期內通過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊
「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛
快訊／捷藍航空要求所有航班停飛！　美FAA證實
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證
男歌手婚變！妻爆他薇閣嫖妓「約砲boy」　判賠5萬
中華隊結束WBC征程今返台　蔡其昌加碼500萬慰勞全隊
日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

快訊／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛！　美FAA證實

《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

古巴沒錢沒能源！川普不排除「友善接管」：最好與美達成協議

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

烏克蘭派無人機專家護美軍基地！澤倫斯基：11國都排隊向我們求援

伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

台股早盤血洗！經濟部長：回歸基本面，日韓股市跌幅更大

睽違6年！北韓重啟「平壤往返北京」國際列車　新冠疫情以來首次

無視封山令強爬富士山！　2外籍客「失足墜坡」命危

快訊／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛！　美FAA證實

《華郵》揭美軍調薩德援中東　李在明遭打臉喊：反對武器搬離基地

日本「入境審查新法」出爐！搭機前先審查　上路時間曝

停戰髮夾彎！川普「1天改口3次」稱贏不夠　美軍深夜再轟德黑蘭

古巴沒錢沒能源！川普不排除「友善接管」：最好與美達成協議

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

烏克蘭派無人機專家護美軍基地！澤倫斯基：11國都排隊向我們求援

伊朗再出手！擬對波灣船隻「徵收安全費」　鎖定美國盟友

韓韶禧疊搭珠寶選擇更多　Boucheron迷你版戒指秀氣精緻

韓媒狂讚文保景「大谷也追不上」！　4戰11打點直逼吉田正尚紀錄

在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了：確定合法欸？

「多基因檢測」估化療效益有限　醫：早期乳癌有機會只吃藥就好

台人1聊天習慣超分裂！同朋友「3平台聊不同事」全笑翻：正常

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

Felix拎LV水桶包掛2.6萬元哈士奇娃娃超可愛　飛巴黎今晚看秀　

永豐金逾43萬名股民盼股利「配發7成衝1.4元」　總座：可期侍

中華郵政再公告「15國國際郵件停寄」　110件退回還郵資

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！過來人點頭：每次都被瞪

【台韓戰看到失控】媽媽在家全程尖叫　評論比主播還激動XD

國際熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

18歲女遊客飯店遭8男性侵　還拍片炫耀

川普籲澳洲庇護：否則是嚴重人道錯誤

日本部署國產飛彈　百人堵基地抗議

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

伊朗擬對波灣船隻「徵收安全費」

美軍「戰斧巡弋飛彈」轟炸伊朗　校園182人亡

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

更多熱門

相關新聞

台人日韓賞櫻趨勢　看夜櫻、玩近郊夯

台人日韓賞櫻趨勢　看夜櫻、玩近郊夯

日韓櫻花季即將到來，旅遊電商觀察到台灣人的賞櫻旅遊模式正出現變化。KKday指出，近年「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」以及「避開人潮的近郊賞花路線」逐漸成為熱門關鍵字，其中夜櫻相關行程銷售更較往年成長25%以上；Klook則表示，近4成台灣人出國賞櫻時，會同時造訪大都市與周邊二、三線城市。兩業者也同步推出促銷優惠，包括東京來回機票9088元起，一日遊行程88折。

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

文保景掀戰火　日網力挺：2018世足既視感

日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

日內閣「舉手承認」看棒球　木原稔：我放假

汽旅下藥迷暈害死2男　20歲龍妹長相公開

汽旅下藥迷暈害死2男　20歲龍妹長相公開

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

關鍵字：

日本旅遊入境審查JESTA簽證日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

探8℃！　下波還會更冷

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面