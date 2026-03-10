不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

▲營建廢土非法處理集團勾結土資場、掩埋場偽造流向證明。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導



雲林地檢署於溯源追查其他案件時，發現有業者涉嫌以偽造營建剩餘土石方流向證明文件方式，掩護非法處理營建廢棄物，經深查查獲土資場、工程公司、建設公司、掩埋場等業者共同涉案。經偵查終結，依使公務員登載不實、行使偽造私文書、提供土地回填廢棄物等罪，將公司負責人、相關幹部及運輸司機等39人，5家法人提起公訴。

雲林地檢署表示，46歲張男經營建設公司及營造公司，在雲林縣斗六地區興建集合式住宅建案，為節省營建廢土合法處理費用，與不具收容營建混合物資格的土資場廠長39歲陳男、副總44歲莊男，以及經營成工程公司的47歲葉男，尚未取得雲林縣政府營運許可的掩埋場負責人56歲劉男等人相互勾結，共同規劃非法棄置廢土。

犯罪手法由土資場以每立方公尺100元之價格，以俗稱「販售證明書」之方式，配合建商張男申請、填製「建築及建築物拆除工程剩餘土石方流向證明文件」，再另行與劉男製作不實之再利用產品買賣契約與發票，以掩飾建商實際棄置廢土之行為。

張男並委託葉男負責尋找管理鬆散且運費較低的靠行車輛載運土方，另由工程公司開立挖土作業發票，掩飾實際支付運輸費用。以此方式，將斗六建案拆除地上物及開挖地下室所產生之營建廢土共8329立方公尺，偽裝為土資場販售的再利用產品，由多輛靠行車載運至尚未取得合法營運許可的掩埋場堆置。

其後營造公司與土資場並向營建剩餘土石方資訊服務中心及雲林縣政府水利處申報不實土方流向資料，致主管機關誤信土方流向合法，足生影響政府對營建剩餘土石方管理之正確性。



此外，專案小組於追查過程中另發現，掩埋場另以「購買再生粒料回填綠帶工程」之名義，實際提供土地供不法業者回填營建廢土牟利。土資場亦假借收容B5類磚塊、水泥塊及餘土名義，在場區內外違法堆置大量營建混合物，經清查掩埋場場區內堆置量高達11973噸，土資場場區內亦堆置達1289噸以上，場區外並堆置超過5千平方公尺。

依當時市場行情估算，廢棄物含量超過30％之營建混合物每噸處理費約1萬8000元，含量未達3％者處理費約2200元，掩埋場不法所得高達2億1551萬餘元，營造公司藉此節省處理費用約1221萬餘元，土資場因提供土地堆置營建廢土所獲不法利益亦達2320萬餘元。

經偵查終結，依刑法第214條之使公務員登載不實、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、廢棄物清理法第48條之申報不實、廢棄物清理法第46違法處理廢棄物、提供土地回填廢棄物及商業會計法第71條製作不實會計憑證等罪嫌，將公司負責人、相關幹部及運輸司機等共44人（39名自然人，5家法人）提起公訴。