社會 社會焦點 保障人權

不法獲利逾2億！雲林建商勾結掩埋場等業者棄置廢土　檢起訴44人

▲▼ 雲林地檢署破獲營建廢土非法處理集團 勾結土資場、掩埋場偽造流向證明 不法利益逾2億元 起訴44人 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲營建廢土非法處理集團勾結土資場、掩埋場偽造流向證明。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林地檢署於溯源追查其他案件時，發現有業者涉嫌以偽造營建剩餘土石方流向證明文件方式，掩護非法處理營建廢棄物，經深查查獲土資場、工程公司、建設公司、掩埋場等業者共同涉案。經偵查終結，依使公務員登載不實、行使偽造私文書、提供土地回填廢棄物等罪，將公司負責人、相關幹部及運輸司機等39人，5家法人提起公訴。

雲林地檢署表示，46歲張男經營建設公司及營造公司，在雲林縣斗六地區興建集合式住宅建案，為節省營建廢土合法處理費用，與不具收容營建混合物資格的土資場廠長39歲陳男、副總44歲莊男，以及經營成工程公司的47歲葉男，尚未取得雲林縣政府營運許可的掩埋場負責人56歲劉男等人相互勾結，共同規劃非法棄置廢土。

▲▼ 雲林地檢署破獲營建廢土非法處理集團 勾結土資場、掩埋場偽造流向證明 不法利益逾2億元 起訴44人 。（圖／記者游瓊華翻攝）

犯罪手法由土資場以每立方公尺100元之價格，以俗稱「販售證明書」之方式，配合建商張男申請、填製「建築及建築物拆除工程剩餘土石方流向證明文件」，再另行與劉男製作不實之再利用產品買賣契約與發票，以掩飾建商實際棄置廢土之行為。

張男並委託葉男負責尋找管理鬆散且運費較低的靠行車輛載運土方，另由工程公司開立挖土作業發票，掩飾實際支付運輸費用。以此方式，將斗六建案拆除地上物及開挖地下室所產生之營建廢土共8329立方公尺，偽裝為土資場販售的再利用產品，由多輛靠行車載運至尚未取得合法營運許可的掩埋場堆置。

▲▼ 雲林地檢署破獲營建廢土非法處理集團 勾結土資場、掩埋場偽造流向證明 不法利益逾2億元 起訴44人 。（圖／記者游瓊華翻攝）

其後營造公司與土資場並向營建剩餘土石方資訊服務中心及雲林縣政府水利處申報不實土方流向資料，致主管機關誤信土方流向合法，足生影響政府對營建剩餘土石方管理之正確性。

此外，專案小組於追查過程中另發現，掩埋場另以「購買再生粒料回填綠帶工程」之名義，實際提供土地供不法業者回填營建廢土牟利。土資場亦假借收容B5類磚塊、水泥塊及餘土名義，在場區內外違法堆置大量營建混合物，經清查掩埋場場區內堆置量高達11973噸，土資場場區內亦堆置達1289噸以上，場區外並堆置超過5千平方公尺。

▲▼ 雲林地檢署破獲營建廢土非法處理集團 勾結土資場、掩埋場偽造流向證明 不法利益逾2億元 起訴44人 。（圖／記者游瓊華翻攝）

依當時市場行情估算，廢棄物含量超過30％之營建混合物每噸處理費約1萬8000元，含量未達3％者處理費約2200元，掩埋場不法所得高達2億1551萬餘元，營造公司藉此節省處理費用約1221萬餘元，土資場因提供土地堆置營建廢土所獲不法利益亦達2320萬餘元。

經偵查終結，依刑法第214條之使公務員登載不實、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、廢棄物清理法第48條之申報不實、廢棄物清理法第46違法處理廢棄物、提供土地回填廢棄物及商業會計法第71條製作不實會計憑證等罪嫌，將公司負責人、相關幹部及運輸司機等共44人（39名自然人，5家法人）提起公訴。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／質疑中華隊打假球　50歲男曝光：真的嚇到了、對不起
八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕
中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊
「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛
快訊／捷藍航空要求所有航班停飛！　美FAA證實
陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上辦台胞證
男歌手婚變！妻爆他薇閣嫖妓「約砲boy」　判賠5萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

營建廢土非法掩埋雲林地檢偽造文件環保案件

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

