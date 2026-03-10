華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

▲化橘紅為廣東茂名化州市的特色中藥材，有「南方人蔘」之稱。（圖／翻攝南方網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會期間，外交部副部長華春瑩近日在受訪時提及一款以「化橘紅」為原料的喉糖，意外成為大型「帶貨現場」，讓外界注意到此款中藥材對於潤喉清嗓的效果，在陸網引起熱烈討論，帶起一股「化橘紅」相關產品熱議的旋風。

《南方網》報導，「我要特別感謝這個化橘紅，我剛才一口氣連續吃了兩顆，的的確確是我迄今為止吃過的潤喉方面我覺得最舒服、最好的。」近日，外交部副部長華春瑩在全國兩會現場對化橘紅的點贊，讓這顆「南方人蔘」再次火出圈。

公開資訊顯示，化橘紅主要產於廣東茂名化州市，是當地具有代表性的中藥材之一，被稱為「南方人參」。其來源為芸香科植物「化州柚」的乾燥外層果皮，並被列為「中國四大南藥」之一，化州早在南宋時期便開始種植化橘紅，至明清時期已在各地流傳，還曾被列為朝廷貢品之一。

歷代醫學典籍中也有記載其藥用價值。《本草綱目》記載，橘紅具有理氣、化痰與止咳等功效，《本草綱目拾遺》則提到其可用於痰症與消食等用途。《中國藥典》（2025年版）記載，化橘紅性味辛、苦、溫，歸肺與脾經，常用於咳嗽痰多、食積傷酒、嘔噁痞悶等症狀。

據悉，化橘紅的藥效與產地環境有著極大的關聯性，化州當地土壤含有礞石及多種微量元素，使化橘紅中的「柚皮苷」含量較高。2006年12月，化橘紅被列入國家地理標誌產品保護名錄。2024年8月，相關產品也被納入「既是食品又是中藥材」的物質目錄。

除果皮外，化州柚的幼果與花朵也常被用於中醫保健。未成熟果實製成的「化橘紅胎」常用於消食化滯，而每年春季開花的化橘紅花則被認為具有行氣與除痰作用，部分民眾會將其製成花茶飲用。

值得注意的是，化橘紅性質偏溫燥，適用於風寒咳嗽、痰多等寒性症狀，但對於肺熱咳嗽或陰虛燥咳者並不適宜，使用時需注意用量，一般建議每日3至6克，孕婦與兒童等人群則建議在醫師指導下使用。